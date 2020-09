2 min

Stadt Gladenbach steckt 50 000 ins "Schwesterngässchen"

Das marode "Schwesterngässchen" in der Gladenbacher Innenstadt wird für rund 50 000 Euro in Schuss gebracht. Weitere 73 000 Euro fließen in zwei Dorfgemeinschaftshäuser.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach