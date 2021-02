2 min

Stadt soll Fahrdienst für Senioren zum Impfzentrum schaffen

Das Impfzentrum in Marburg nimmt am 9. Februar seinen Betrieb auf. In Gladenbach soll dazu ein kostenfreier Fahrdienst für die über 80-jährigen Bürger angeboten werden.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach