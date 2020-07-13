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Montag, 13.07.2020 - 11:00
2 min

Stadt weiß nichts von Solarpark-Plänen für Bellnhausen

Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen weist zwei große Gebiete am Ortsrand des Gladenbacher Stadtteils Bellnhausen für einen Solarpark aus. Pläne für ein solches Bauvorhaben sind der Stadt nach Angaben des Bürgermeisters bisher aber nicht bekannt.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Südlich von Bellnhausen - entlang der Gladenbacher Straße - könnten großflächige Photovoltaik-Anlagen errichtet werden. Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen weist hier ein Vorranggebiet aus. Foto: Michael Tietz

Südlich von Bellnhausen - entlang der Gladenbacher Straße - könnten großflächige Photovoltaik-Anlagen errichtet werden. Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen weist hier ein Vorranggebiet aus. Foto: Michael Tietz

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