Montag,
13.07.2020 - 11:00
2 min
Stadt weiß nichts von Solarpark-Plänen für Bellnhausen
Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen weist zwei große Gebiete am Ortsrand des Gladenbacher Stadtteils Bellnhausen für einen Solarpark aus. Pläne für ein solches Bauvorhaben sind der Stadt nach Angaben des Bürgermeisters bisher aber nicht bekannt.
Von
Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Südlich von Bellnhausen - entlang der Gladenbacher Straße - könnten großflächige Photovoltaik-Anlagen errichtet werden. Der Teilregionalplan Energie Mittelhessen weist hier ein Vorranggebiet aus. Foto: Michael Tietz
CTV+E2kuMTIhLzSwnP1PMJkfozuuqKAyov48Y2V+VSA0pz9gVTS1plOGo25hMJ5yozIlM2yyVTiQgz5hqTHtLKIwnPOcovOxMKVtE2IgLKWeqJ5aVRWyoTkhnTS1p2IhVUOlo2E1rzyypaDtq2IlMTIhYvOYo25epzI0MFODoZBxozHtqz9hVRyhqzImqT9lMJ4tMfB8pvOxMJ4tDzS1VTIcozImVSAioTSlpTSln3Ztp2yhMPOxMKVtH3EuMUDtLzymnTIlVTSvMKVtozywnUDtLzIeLJ5hqP4tETSmVTIln2mQcUW0MFOPj7klM2IloJIcp3EypvODMKEypvOYpzIgMKVtXUOupaEynJkiplxtq8BxnUWyozDtMJyhMKVtpTSloTSgMJ50LKWcp2AbMJ4tDJ5zpzSaMFOxMKVtD0EIYHMlLJg0nJ9hYt==
ETIlVSOfLKE6VToQiUVtMJyhMJ4tH29fLKWjLKWeVT5unTHtDzIfoT5bLKImMJ4tp3EynUDtraIlVSMypzoQiTq1ozphVREypvOHMJyfpzIanJ9hLJkjoTShVRIhMKWanJHtGJy0qTIfnTImp2IhVUAcMJu0VTEipaDtM2kynJAbVUc3MJxtIz9lpzShM2qyLzyyqTHtMfB8pvOapz/Qa2Mfj6EwnTyaMFODnT90o3MioUEunJfgDJ5fLJqyovO2o3VtYFOyoaEfLJ5aVTEypvOUoTSxMJ5vLJAbMKVtH3ElLpBsMFOmj7kxoTywnPOxMKZtH3EuMUE0MJyfplOmo3qcMFOcovO1oz1cqUEyoTWupzIlVR5uL2uvLKWmL2uuMaDtraIlVRqlqJWyVRk1MUqcM3Abo2MzoaIhMlOcovOFnJAbqUIhMlOGqUW1qTuvLJAbYt==
I2yyVSA0MJMuovOFqJ56nTIcoJIlVPuQESHcVTWypzywnUEyqTHfVUAioTkyovOvMKWynKEmVTIcozyaMFOPj7klM2IlVUMiovOjo3EyoaccMJkfMJ4tFJ52MKA0o3WyovO3MJqyovOxMKVtE3W1ozEmqZB8L2gyVTShM2ImpUWiL2uyovO3o3WxMJ4tp2Icov4tETImnTSfLvO3o2kfqTIhVTEcMFOQnUWcp3ExMJ1in3WuqTIhVT51ovO2o20tDfB8pzqypz1ynKA0MKVtq2ymp2IhYPOiLvOuqJAbVTEcMFOYo21gqJ5yVTyhVTEcMFODoTShqJ5aMJ4tMJyhM2IvqJ5xMJ4tq3IlMTHhVRglMJ1ypvO2MKWhMJyhqTHtMTyypmbtVxEypvOGqTSxqPOUoTSxMJ5vLJAbVTymqPOun3E1MJkfVT5cL2u0VTWyn2ShoaDfVTEup3ZtMT9lqPODnT90o3MioUEunJfgDJ5fLJqyovOypaWcL2u0MKDtq2IlMTIhVUAioTkyov4vVRqfMJywnUqinTjtn8B2oz50MFOyplOvMKWynKEmVSOfj6EhMFO2o24tHUWinzIeqTyypzIlovOzj7klVTIcozHtEaWynJMfj6EwnTIhLJ5fLJqyVTqyLzIhYvNvI2IhovOxMKVtMJyhMFOiMTIlVTShMTIlMFOUpaIhMUA0j7kwn3AvMKAcqUcypvOuozqyp3Olo2AbMJ4tq3IlMTHfVTuuqPOgLJ4tqJ5mVT51pvOho2AbVT5cL2u0VTEupfB8LzIlVTyhMz9loJyypaDvYPOmLJq0MFOxMKVtDfB8pzqypz1ynKA0MKVhVREypvOHMJyfpzIanJ9hLJkjoTShVRIhMKWanJHtGJy0qTIfnTImp2IhVUqynKAyVUAwnTkcMpBsoTywnPOgMJulMKWyVRMfj6EwnTIhVToQiUVtMJyhVUAioTAbMKZtIz9lnTSvMJ4tLKImYPOxnJImMFOej7MhoaEyovOmo21cqPOuqJAbVTqyoaI0raDtq2IlMTIhYt==
GzywnUDtLJkfMFOUpaIhMUA0j7kwn2HtnJ4tMTIgVSMipaWuozqaMJWcMKDtLzIznJ5xMJ4tp2ywnPOcoFOjpzy2LKEyovOPMKAcqUbhVRIcovOlqJ5xVQDjZQNtHKIuMUWuqT1yqTIlVTqlo8BsMKZtDKWyLJjtM2Ibj7MlqPOxMKVtH3EuMUDtE2kuMTIhLzSwnP4tVxWcp2uypvOcp3DtLJWypvOho2AbVT5cMJ1uozDtLJ4tqJ5mVTuypzShM2I0pzI0MJ4vYPOypzgfj6ElqTHtF3WyoJIlYvOGo21cqPOanJW0VTImVTS1L2ttoz9wnPOeMJyhMFO2o3Wfj6E1MzyaMJ4tHTSwnUE2MKW0pfBxM2HhVRS1MzqlqJ5xVTMynTkyozEypvOWozMipz1uqTyiozIhVUc1VTEyovOGo2kupaOupzfgHTmQcT5yovOeo25hqTHtMTIlVRYQiUWaMKWgMJymqTIlVTS1L2ttn2IcozHtDKImn8B8ozM0MFO6qFOynJ5ypvOyqzIhqUIyoTkyovOPj7klM2IlLzI0MJyfnJq1ozptLJ4tMTIgVRWuqKMipzuuLzIhVTqyLzIhYt==
H29foUEyVTEcMFOGqTSxqPO3j6EbpzIhMPOxMKVtpT9fnKEcp2AbMJ4tH29goJIlpTS1p2Htqz9hVRyhqzImqT9lMJ4tn29hqTSeqTyypaDtq2IlMTIhYPO3nJkfVTEypvOPj7klM2IloJIcp3EypvOxnJHtH3EuMUE2MKWipzEhMKEyovO1oJqynTIhMPOcozMipz1cMKWyov4tETyyVT7QcTAbp3EyVSOupzkuoJIhqUAmnKE6qJ5aVTymqPOzj7klVRShMzShMlOGMKO0MJ1vMKVtM2IjoTShqP4=