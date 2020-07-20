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Montag, 20.07.2020 - 12:00
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Standortsuche für neue Kita in Gladenbach läuft

In der Gladenbacher Kernstadt sollen schnellstmögliche neue Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren geschaffen werden. Wo genau, darüber machen sich nun die Fraktionen ihre Gedanken. Die Grünen schlagen sechs Standorte für einen Kita-Neubau vor.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche unterhalb des Gebäudes der "Special Service Church" (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche unterhalb des Gebäudes der "Special Service Church" (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche unterhalb des Gebäudes der "Special Service Church" (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche unterhalb des Gebäudes der "Special Service Church" (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche zwischen der "Special Service Church" und der Sinkershäuser Straße (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche zwischen der "Special Service Church" und der Sinkershäuser Straße (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche unterhalb des Gebäudes der "Special Service Church" (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

Kann hier eine Tagesstätte für Kinder unter drei Jahren gebaut werden? Die Gladenbacher Grünen schlagen diese Fläche unterhalb des Gebäudes der "Special Service Church" (hinten) dafür vor. Foto: Michael Tietz

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