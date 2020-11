Stichwahl in Gladenbach: Kremer gegen Wolfgram

Robert Wolfgram (rechts) und Amtsinhaber Peter Kremer gehen in die Stichwahl für die Bürgermeisterwahl in Gladenbach. Foto: Mark Adel

GLADENBACH - Kurz vor 19 Uhr steht das Ergebnis der Bürgermeisterwahl in Gladenbach fest: Amtsinhaber Peter Kremer verpasst mit 48,54 Prozent knapp die Mehrheit von 50 Prozent der Wählerstimmen. Er und sein Herausforderer Robert Wolfgram (beide parteilos) gehen in die Stichwahl. Hier der Verlauf des Wahlabends:

19.03 Uhr: Nach der Auszählung der Briefwahlstimmen steigt die Wahlbeteiligung noch einmal kräftig an. Sie liegt bei 46,17 Prozent. Das heißt: 4389 der 9507 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben. Für Peter Kremer stimmten 2115 Gladenbacher, für Robert Wolfgram 1038. Auf den Plätzen 3 und 4 folgen Anton Enes mit 612 Stimmen (14,05%) und Gregor Hofmeyer mit 592 Stimmen (13,59%).

18.57 Uhr: Peter Kremer muss in die Stichwahl gegen Robert Wolfgram. Er holt 48,54 Prozent der Stimmen, Wolfgram 23,82 Prozent. Die beiden anderen Kandidaten erreichen 14,05 Prozent (Anton Enes) und 13,59 Prozent (Gregor Hofmeyer).

18.55 Uhr: Ein Briefwahlbezirk liegt vor: Peter Kremers Stimmenanteil steigt auf 48,89 Prozent. Wird es am Ende doch noch knapp reichen? Oder zwingen ihn die Herausforderer in die Stichwahl?

18.53 Uhr: Anton Enes hat sein bestes Ergebnis in Diedenshausen (37.04 Prozent), Robert Wolfgram in Gladenbach (39,22 Prozent), Gregor Hofmeyer in Friebertshausen (36 Prozent), Peter Kremer in Rachelshausen (68,35 Prozent).

18.50 Uhr: Es heißt weiter, auf die Briefwahlergebnisse zu warten. Peter Kremer hat übrigens bislang in allen Bezirken mit einer Ausnahme die Nase vorn. Nur in Diedenshausen liegt Anton Enes vor ihm. In 9 Wahlbezirken liegt Peter Kremer über 50 Prozent: einmal in Gladenbach, Bellnhausen, Frohnhausen, Kehlnbach, einmal in Mornshausen, Rachelshausen, Römershausen, Runzhausen, Sinkershausen.

18.44 Uhr: Jetzt fehlen nur noch die Briefwahlergebnisse: Peter Kremer führt mit 47,87 Prozent. Die Frage bleibt: Welchen Einfluss werden die Briefwahlstimmen auf die Wahl haben?

18.41 Uhr: Der aktuelle Stand nach weiterhin 20 von 23 Bezirken: Kremer: 48,27%, Wolfgram: 23,75%, Enes: 14,76%, Hofmeyer: 13,22%.

18.38 Uhr: Nachdem ein weiterer Bezirk in Gladenbach ausgezählt worden ist, steht Peter Kremer bei 48,27 Prozent der Wählerstimmen. Werden ihn die Briefwähler über die 50 Prozent bringen?

18.36 Uhr: Es bleibt knapp. 48,82 Prozent der Wähler haben in den bisher 19 ausgezählten Bezirken für Peter Kremer gestimmt. Es stehen noch aus: Gladenbach, ein Bezirk in Mornshausen sowie die beiden Briefwahlergebnisse. Erst dann wird klar sein, ob der Amtsinhaber in die Stichwahl muss.

18.35 Uhr: Nun ist auch Anton Enes vor Ort.

18.34 Uhr: 18 von 23 Ergebnissen aus den Wahlbezirken: 47,87 Prozent für Peter Kremer. Die Wahlbeteiligung liegt aktuell bei 31,83 Prozent.

18.32 Uhr: Nach 17 Wahlbezirken: Kremer: 47,94 Prozent, Wolfgram: 25,82. Die beiden anderen Kandidaten liegen mit jeweils 13,12 Prozent gleichauf.

18.31 Uhr: Es bleibt spannend. Nach 16 Ergebnissen liegt der Amtsinhaber nun bei 47,71 Prozent. An zweiter Stelle folgt weiterhin Robert Wolfgram mit jetzt 26 Prozent.

18.30 Uhr: 15 von 23 Ergebnissen: Der Stimmenanteil von Peter Kremer sinkt leicht auf 46,83 Prozent.

18.28 Uhr: Nun sind es 13 von 23 Ergebnissen: Peter Kremer liegt vorn mit 48,22 Prozent. Es wird spannend, ob er es im ersten Durchgang schafft oder in die Stichwahl muss. Nach jetzigem Stand gegen Robert Wolfgram (22,18%).

18.26 Uhr: Aus 10 von 23 Bezirken (Diedenshausen, Erdhausen, Friebertshausen, Kehlnbach, Mornshausen, Rachelshausen, Römershausen, Weidenhausen, Weitershausen, Rüchenbach) liegen Ergebnisse vor: Peter Kremer liegt bei 46,69%, Robert Wolfgram bei 22,21%, Anton Enes bei 17,12% und Gregor Hofmeyer bei 13,97%

18.24 Uhr: Weitere Wahlbezirke sind gefolgt. Peter Kremer liegt mit 48,16 Prozent vorne.

18.22 Uhr: Die Ergebnisse aus Weidenhausen liegen auch schon wenige Minuten vor: Kremer: 121, Wolfgram: 56, Enes: 46, Hofmeyer: 38

18.20 Uhr: Der amtierende Bürgermeister Peter Kremer ist am "Haus des Gastes" eingetroffen. Gregor Hofmeyer ebenso.

18.20 Uhr: Mornshausen ist auch da: Kremer: 81, Wolfgram: 27, Enes: 20, Hofmeyer: 13.

18.18 Uhr: Kehlnbach folgt: Kremer: 29, Wolfgram: 16, Hofmeyer: 5, Enes: 3.

18.16 Uhr: Auch Weiterhausen ist fix ausgezählt: Kremer: 37, Wolfgram: 16, Hofmeyer: 15, Enes: 10.

18.15 Uhr: Auch in Rachelshausen liegt Peter Kremer vorn. Die Ergebnisse in Rachelshausen: 54 (68,35%), Enes 9 (11,39%), Hofmeyer und Wolfgram jeweils 8 (10,13%).

18.11 Uhr: Die Ergebnisse aus Römerhausen liegen vor: Peter Kremer: 47 Stimmen, 56,63 Prozent, Anton Enes: 17 Stimmen, 20,48 Prozent, Robert Wolfgram: 11 Stimmen, 13,25 Prozent, Gregor Hofmeyer: 8 Stimmen, 9,64 Prozent.

18.10 Uhr: Bislang liegen noch keine Schnellmeldungen aus den Wahlräumen vor.

18.05 Uhr: Robert Wolfgram (parteilos) trifft als Erster am "Haus des Gastes" in Gladenbach ein.

18 Uhr: Die Wahllokale sind geschlossen; die Auszählung in den Gladenbacher Stadtteilen beginnt.

8-18 Uhr: 9544 Gladenbacher sind heute aufgerufen, den neuen Rathauschef zu bestimmen. Die 21 Wahllokale im Stadtgebiet sind von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Auf einem weißen Stimmzettel können die Gladenbacher ihr Kreuz machen. Darauf sind die vier Bewerber vermerkt: Gregor Hofmeyer (Grüne), Peter Kremer, Anton Enes und Robert Wolfgram (alle parteilos). Kremer (59) strebt seine zweite Amtszeit an.