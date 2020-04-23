Stilles Örtchen entsteht auf dem Weidenhäuser Friedhof

Das Werk ist fast vollendet: Matteo, Fabio und Stefan Düppers haben im Handumdrehen zwei Seiten des Toilettenholzhäuschen auf dem Friedhof mit der Lasur überzogen. Foto: Michael Tietz
CTV+E2kuMTIhLzSwnP1KMJyxMJ5bLKImMJ4hCP9vCvOBnJAbqPOhqKVtMz9lMTIlovjtp29hMTIlovOmMJkvp3DtLJ5jLJAeMJ46VSIhqTIlVTEcMKAyoFOAo3E0olObLJWyovO6q2IcVRMuoJyfnJIhVTS1plOKMJyxMJ5bLKImMJ4tMTSmVT5yqJHtIT9coTI0qTIhnZBxqKAwnTIhVTS1MvOxMJ0tEaWcMJEbo2LtoJy0VTIcozIlVRuioUcmL2u1qUcfLKA1pvOaMKA0pzywnTIhYvOSnJ5yovO3MJy0MKWyovOOpzWynKEmMJyhp2S0rvO3o2kfMJ4tMTyyVRIbpzIhLJ10oTywnTIhVTyhVTEypvOhj6EwnUA0MJ4tI29wnTHtp3EupaEyov4=
EJyhMFOHo2yfMKE0MFOzj7klVTEyovOTpzyyMTuiMvOmqTIbqPOmL2uiovOmMJy0VUMcMJkyovOXLJulMJ4tLKIzVTEypvOKqJ5mL2ufnKA0MFOxMKVtI2IcMTIhnZBxqKAypv4tDzymnTIlVT11p3A0MJ4tDzImqJAbMKVfVTEcMFOynJ4tE3WuLvOjMzkyM2IhVT9xMKVtLJ4tMJyhMKVtIUWuqJIlMzIcMKVtqTIcoT5ynT1yovjtMTyyVUAuozy0j6ElMJ4tDJ5fLJqyovOcoFOvMJ5uL2uvLKW0MJ4tEaWynKcynKEwLJ1jVTEyplOJMKWynJ5mVPWvp2bvVTS1MaA1L2uyov4tET9wnPOhnJAbqPOcoJ1ypvOmnJ5xVTEcMKAyVTS1L2ttM2KQgzMzozI0Yt==
I2Smp2IlLJ5mL2ufqKAmCTWlVP8+M2yvqPOyplOeMJyhMJ4=
EfB8pvOynJ5yVZB2MzMyoaEfnJAbMFOHo2yfMKE0MFO3LKVtMTImnTSfLvO6qJ7QcTAbp3DtMJyhVRShLzS1VTShVTEcMFOTpzyyMTuiMaAbLJkfMFOcoFOUMKAjpfBxL2thVREypvOznJ5uoaccMJkfMFOOqJM3LJ5xVToQiUVtMTSmVRWuqKMipzuuLzIhVUAuoKDtI2Smp2IlYFO1ozDtF2ShLJkuoaAwnTk1p3ZtMKWmL2ucMJ4tMJyhnJqyovOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVTSfoTIlMTyhM3ZtraHtnT9wnP4tETIlVR9lqUAvMJylLKDtoTyyj58tnzIxo2AbVT5cL2u0VTkiL2gypv4tHzIaMJkgj6GQa2yaVT1yoTEyqTHtMKVtMTSmVSOlo2cyn3DtMfB8pvOxMJ4tp3GQcTE0nKAwnTIhVRuuqKAbLJk0VTShYPOuoTkypzEcozqmVT9bozHtEKWzo2kaYt==
ETImnTSfLvOvMKAwnTkip3ZtMTSmVRqlMJ1cqJ0tnJ0tGz92MJ1vMKVtZwNkBPOynJ5mqTygoJyaYPOmMJkvp3DtMJyhMFOOoaAwnUIvMzyhLJ56nJIlqJ5aVToQiUVtMTyyVTWupaWcMKWyMaWynJHtIT9coTI0qTHtraHtoTIcp3Eyov4tETS6qFOmo2kfVTIcovOHMJyfVTEypvOho2AbVUc1pvOJMKWzj7kaqJ5aVUA0MJuyozEyovOCpaEmLzIcpzS0p21cqUEyoPO2MKW3MJ5xMKDtq2IlMTIhYvOUqKDtMJyhVRcunUVtp3QQcUEypvOanJ5aVTImVTShVTEcMFOIoKAyqUc1ozphVR1cqTSlLzIcqTIlVTEyplOmqZBxMUEcp2AbMJ4tDzS1nT9zplOjMzkup3EypaEyovOynJ5yVTgfMJyhMFOToZBxL2uyVTucoaEypvOxMJ0tE2kiL2gyoaE1pz0tLJ4tMTIlVRMlnJIxnT9zp2uuoTkyYvORMJ4tH3EuozEipaDtnTS0qTHtraI2o3VtMTIlVR9lqUAvMJylLKDtLKImM2I3j6EboUDh
DKIzVTEyoFOTqJ5xLJ1yoaDtp3EynUDtoJy0qTkypaqynJkyVTS1L2ttMJyhVRuioUcbj6E1p2AbMJ4hVREyovOapz/Qa2IhVRWuqJgup3EyovOmLJ10VRMyoaA0MKVtnTS0qTHtMTyyVSA0LJE0VTWyp3EyoTk0YPOPLKIbo2LgGJy0LKWvMJy0MKVtp3EyoTk0MJ4tnJuhVTS1Mv4tGaIhVTMynTk0VT5iL2ttMTyyVRgioKOip3DgIT9coTI0qTHhVREcMKAyVUqcoTjtMTyyVSMypaquoUE1ozptnJ4tMTyyp2IhVSEuM2IhVTIvMJ5zLJkfplOho2AbVT9lMTIlov4tEJyhMJ4tI2Smp2IlLJ5mL2ufqKAmVUqcpzDtMKZtnJ4tMTIlVRwQiUE0MFOhnJAbqPOaMJWyov4tH3EuqUExMKAmMJ4tp29foTIhVTEyovOBqKE6MKWhVREyp2yhMzIeqTyioaAgnKE0MJjtqJ5xVRMyqJAbqUGQiTAbMKVtraIgVSWynJ5cM2IhVTEypvOVj6EhMTHtraIlVSMypzoQiTq1ozptp3EynTIhYt==
EfB8pvOxMJ4tofB2qTyaMJ4tDJ5mqUWcL2ttoJy0VTIcozIlVRuioUcmL2u1qUcfLKA1pvOmo3WaqTIhVT51ovO6q2IcVR9lqUAvMJylLKEmoJy0M2kcMJEypv4tITS0n3YQcTM0nJqyVSIhqTIlp3GQiUE6qJ5aVTWyn2SgMJ4tG3W0p3MipaA0MJuypvOALKWeqKZtI2IaMFO1ozDtH3EyMzShVRGQiUOjMKWmVUMiovOcnUWyovOGj7MbozIhYvODLKIfVUIhMPOTnJ5hVSqyM2Htp293nJHtGJS0qTIiVUIhMPOTLJWcolORj7kjpTIlplOapzyzMzIhVTIvMJ5molO6qFODnJ5mMJkhVUIhMPO2MKWjLKAmqTIhVTEyoFOVo2k6nZBxqKAwnTIhVTEyovOhj7M0nJqyovOKMKE0MKWmL2u1qUbtnJ0tEzSlLaEiovOYLKA0LJ5cMF4=
IJ0tLzIcVTEyoFOOpzWynKEmMJyhp2S0rvOxMJ4tnJ4tD29lo25uYIcynKEyovOaMJWiqTIhMJ4tH2ywnTIlnTIcqUAuLaA0LJ5xVTIcoac1nTSfqTIhYPO0MJyfqTIhVUAcL2ttMTyyVRMuoJyfnJIhVTS1Mv4tFzIxMKZtITIuoFQQiTWypz5unT0traqynFOKj6EhMTHhVRygVRuuozE1oJElMJuyovO3LKVtMTyyVRuioUcmL2u1qUcfLKA1pvOuqJMaMKElLJqyov4tEJyhMJ4traqynKEyovOOoaA0pzywnPObLJWyovOmnJAbVTEcMFOyozquM2yypaEyovOVMJkzMKVtMfB8pvOxnJHtn29goJIhMTHtI29wnTHtqz9lM2Iho21gMJ4hVRMupzWyVUIhMPOynJ5cM2HtHTyhp2IfVUA0MJkfqTHtMTyyVSA0LJE0VTEuMfB8pvO6qKVtIzIlMfB8M3IhMl4tVx51ovObo2MzMJ4tq2ylYPOxLKAmVTEcMFOHo2yfMKE0MFOgj7MaoTywnUA0VUAwnT5yoTjtM2IfnJIzMKW0VUIhMPOxLJ5hVTS1L2ttM2IhqKE6qPO3MKWxMJ4tn2ShovVfVUAuM3EyVR1upzg1plOKMJqyYt==