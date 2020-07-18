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Samstag, 18.07.2020 - 12:00
4 min

Stolperfallen und Wasserprobleme im Gladenbacher Zentrum

Einige Baustellen hat der Ortsbeirat Gladenbach bei einem Rundgang durch die Innenstadt aufgezeigt. Sorgen bereiten die Stolperfallen und Wasserprobleme auf dem Marktplatz.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Stolperfalle auf dem Gladenbacher Marktplatz: Die Wurzeln eines Baumes haben das Pflaster vor der Buswartehalle nach oben gedrückt. Diese potentielle Gefahrenquelle hat der Ortsbeirat bei einem Rundgang durch die Stadt angesprochen. Foto: Michael Tietz

Stolperfalle auf dem Gladenbacher Marktplatz: Die Wurzeln eines Baumes haben das Pflaster vor der Buswartehalle nach oben gedrückt. Diese potentielle Gefahrenquelle hat der Ortsbeirat bei einem Rundgang durch die Stadt angesprochen. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Stolperfalle auf dem Gladenbacher Marktplatz: Die Wurzeln eines Baumes haben das Pflaster vor der Buswartehalle nach oben gedrückt. Diese potentielle Gefahrenquelle hat der Ortsbeirat bei einem Rundgang durch die Stadt angesprochen. Foto: Michael Tietz

Stolperfalle auf dem Gladenbacher Marktplatz: Die Wurzeln eines Baumes haben das Pflaster vor der Buswartehalle nach oben gedrückt. Diese potentielle Gefahrenquelle hat der Ortsbeirat bei einem Rundgang durch die Stadt angesprochen. Foto: Michael Tietz

Bei Starkregen schießt das Wasser vom Schulhof die Straße hinunter in Richtung Marktplatz: Beim Stadtrundgang schauen sich (von links) Gregor Hofmeyer, Helmut Brück, Stefan Runzheimer, Hans-Bernhard Schwarz, Peter Kremer, Robby Jahnke, Edmund Zimmermann und Walter Dziuba das problembehaftete Pflaster vor dem BSF-Zentrum an. Foto: Michael Tietz

Bei Starkregen schießt das Wasser vom Schulhof die Straße hinunter in Richtung Marktplatz: Beim Stadtrundgang schauen sich (von links) Gregor Hofmeyer, Helmut Brück, Stefan Runzheimer, Hans-Bernhard Schwarz, Peter Kremer, Robby Jahnke, Edmund Zimmermann und Walter Dziuba das problembehaftete Pflaster vor dem BSF-Zentrum an. Foto: Michael Tietz

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