Stolperstein soll in Weidenhausen an getöteten Soldaten erinnern

Vor dem Regionalmuseum in Weidenhausen soll in Gedenken an den ermordeten britischen Soldaten John Scott ein Stolperstein verlegt werden. Der Heimatverein muss derweil wohl 30 000 Euro in die Hand nehmen, um die marode Außenwand des Museums reparieren zu können - dort ist das Fachwerk beschädigt. Foto: Michael Tietz