Stolperstein weckt Interesse der deutschen Botschaft

Stolpersteine wie diese in Haiger sollen auch in der Stadt Gladenbach an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Die erste Gedenktafel wird in Weidenhausen verlegt. Archivfoto: Christoph Weber

Die Erinnerungen an die Opfer des Nationalsozialismus will Gunter Demnig mit seinen Stolpersteinen - wie hier in Worms - wachhalten. Im September möchte der Künstler nach Weidenhausen kommen und am Regionalmuseum einen Stolperstein verlegen. Archivfoto: Photoagenten/Ben Pakalski

Bordmechaniker John Scott wurde im Dezember 1944 nahe des Weidenhäuser Friedhofs erschossen. Archivfoto: Melvin Brown