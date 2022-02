Thailändischer Kampfkunst-Experte gibt Seminar in Gladenbach

Das Zentrum für Asiatische Kampfkunst in Gladenbach bietet ein dreiteiliges Seminar mit dem thailändischen Kampfsport-Meister Ekger Mono (mit gelber Hose) an. Foto: ZAKK Gladenbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Das Zentrum für Asiatische Kampfkunst (ZAKK) in Gladenbach hatte für ein dreiteiliges Seminar zum Thema Muay Thai, dem Kampfsport Thailands, einen besonderen Gast: Master Ekger Mono. ZAKK-Leiter Daniel Himmelreich hatte ihn als Lehrer verpflichtet.

Lehrgang

für Kinder

Das Muay Thai - oder auch Thai Boxen genannt - werde als Ringsport trainiert. Die Entwicklung zum Wettkampf nach sportlichen Regeln hat Anfang des 20. Jahrhunderts begonnen, erläutert Himmelreich in einer Pressemitteilung. Ekger Mono blicke auf gut 150 Kämpfe in diesem thailändischen Nationalsport zurück. Mittlerweile habe er sein Wissen in 30 Ländern Asiens, Europas und Südamerikas in Seminaren weitergegeben. Daniel Himmelreich trainiert nach eigenen Angaben seit über zehn Jahren als Schüler von "Master" Ekger, aber auch als Schüler des gemeinsamen Lehrers "Meister" Sane Tubtimtong. Da Ekger mehrere Jahre in Griechenland wohnte und nun in Deutschland lebt, kommt er auf Seminarreisen regelmäßig in das ZAKK nach Gladenbach. Der jüngste Kurs begann mit einem Lehrgang für die Kinder. Bei ihnen wurden spielerisch bekannte Techniken vertieft und Neues gelehrt. "Master" Ekger unterrichtete vor dem eigentlichen Seminar auch den Muay-Thai-Nachwuchs. Dann ging es am Abend und auch am nächsten Tag in drei Trainingseinheiten um flexible, schnelle Kicks, Überraschungsangriffe und gute Verteidigungstechniken. Es wechselten sich sehr technische Einheiten ab mit Konditions- sowie Kraft fördernder Arbeit an den Schlagkissen. Auch kontrollierte Freikampf-Übungen und das Sparring kamen nicht zu kurz. "Glückliche, aber auch gut ausgepowerte Teilnehmer freuen sich auf den Muskelkater danach. Sie haben alle mit viel Spaß eine Menge mitgenommen für ihr zukünftiges Training und ihre Entwicklung", erläutert Trainer Himmelreich.

Teilnehmer spenden

an Lehrer in Thailand

Da die Situation von hauptberuflichen Muay-Thai-Trainern in Thailand, bedingt auch durch die allgemeine wirtschaftliche Lage in Thailand unter den Umständen der Pandemie äußerst schlecht ist und sich erst langsam erholt, werden das ZAKK und "Master" Ekger die kompletten Seminareinnahmen an Sane Tubtimtong zur Unterstützung seiner Familie in Thailand spenden, kündigte Daniel Himmelreich an.