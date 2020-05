Totes Pferd auf Weide in Frohnhausen entdeckt

Auf einer Weide in Frohnhausen ist am Freitagvormittag ein totes Pferd entdeckt worden. Wie es gestorben ist, ist noch unklar. Die Polizei bittet um Hinweise. Foto: Archiv

Gladenbach-Frohnhausen (red). Auf einer Weide an der Sinkershäuserstraße in Frohnhausen ist am Freitagvormittag ein totes Pferd entdeckt worden. "Woran das Tier starb, ist unklar und Bestandteil der Ermittlungen", heißt es vonseiten der Polizei am Dienstagvormittag. Fest steht, dass es ihm am Donnerstagabend gegen 20 Uhr noch gut ging und es zusammen mit einem weiteren Pferd auf der Weide stand, teilte Polizeisprecherin Sabine Richter mit. Das andere Tier ist wohlauf.

Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Hinweise auf ein gewaltsames Einwirken auf das Tier.

Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Zur Klärung bittet die Polizei Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden.

Hinweise an die Polizeistation in Biedenkopf unter Telefon 0 64 61-9 29 50.