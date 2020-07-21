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Dienstag, 21.07.2020 - 17:00
2 min

Treppe am DGH Weitershausen überdachen und vor Wasser schützen

Ortsbeirat des Gladenbacher Ortsteils stellt Wunschliste für 2021 auf. Baugebiet endlich angehen und Dach für die Sitzgruppe am Spielplatz soll kommen.

Von Peter Piplies
Die Weitershäuser hoffen, dass zumindest die Überdachung im Eingang ihres Dorfgemeinschaftshauses in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. Foto: Peter Piplies

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Weitershausen Region Ticker Ticker-mh
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