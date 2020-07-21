Dienstag,
21.07.2020 - 17:00
2 min
Treppe am DGH Weitershausen überdachen und vor Wasser schützen
Ortsbeirat des Gladenbacher Ortsteils stellt Wunschliste für 2021 auf. Baugebiet endlich angehen und Dach für die Sitzgruppe am Spielplatz soll kommen.
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