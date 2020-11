Überraschende Kehrtwende im Kanalstreit

Eine Sanierung des alten Kanals in Weidenhausen im sogenannten Inlinerverfahren - also ohne größere Aufbrucharbeiten - scheidet nach Auskunft des Zweckverbandes Mittelhessische Abwasserwerke aus. Der sucht nun nach Möglichkeiten, wie einige Häuser im Ost-West-Ring an eine neue Abwasserleitung angeschlossen werden können. Archivfoto: Iris Heymann