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Dienstag, 28.04.2020 - 17:15
3 min

"Unsinn" oder "gute Lösung"?

Nächste Runde im Schlagabtausch um ein Ersatzgrundstück für Gladenbachs Pferdefreunde. Die Freien Wähler werfen CDU und Grünen vor, in erster Linie ein Neubaugebiet verhindern zu wollen.

Regina Tauer: Redakteurin Gladenbach
Von Regina Tauer
Redakteurin Gladenbach
Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

Noch Pferdekoppel, bald Baugebiet Die Freien Wähler wollen erreichen, dass den Pferdefreunden Gladenbach eine neue Weide- und Auslauffläche für ihre Tiere zur Verfügung gestellt wird. Foto: Michael Tietz

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Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt
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