Unternehmer gibt Gladenbacher Schülern Tipps zum Berufsstart

Die stellvertretende Schulleiterin Heidrun Schmale und Christian Ermert (Beauftragter für Berufsorientierung) heißen den Unternehmer und Dozenten Marcello Camerin (links) in der Europaschule willkommen. Foto: Europaschule Gladenbach)

GLADENBACH - Nach Wegen suchen, um einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben zu schaffen - das war eine der Botschaften, die Marcello Camerin den Schülern der Jahrgangsstufen 8 und 9 des Haupt- und Realschulzweiges mitgab.

Als fester Bestandteil der an der Gladenbacher Europaschule verankerten Berufsorientierung stand der Unternehmer, Dozent, Autor und Musiker nach seinem interaktiven Workshop rund um das Thema Bewerbung den Jugendlichen Rede und Antwort.

Es sei ihm ein großes Anliegen, junge Leute beim Berufseinstieg zu unterstützen, erklärte Camerin. 1993 gründete er das nach ihm benannte Unternehmen, 2001 etablierte er ein Franchisesystem für italienisches Speiseeis. Verschiedene Dozententätigkeiten im Bereich Marketing, Personal- und Projektmanagement zeigen seine Bandbreite.

Auf unterhaltsame Art und Weise schilderte Camerin eigene Schulerfahrungen. Eine Versetzungsgefährdung habe ihn dazu gebracht, seine Taktik dahingehend zu ändern, mehr zu tun, als man tun müsse. Denn das sei das Geheimnis des Erfolgs. "Wird von euch etwas gefordert, gebt mehr - man wird sich an euch erinnern", betonte Camerin.

Erfolg sieht er als das Resultat von Zielsetzung und Training. "Vertrauen in das eigene Talent allein reicht nicht aus, durch Übung erreiche ich eher und dauerhafter eine Spitzenposition. Auch die Vorbereitung für ein Vorstellungsgespräch ist wichtig, denn warum sollte ein Personalleiter mich nehmen?", sagte der Gastdozent.

Anhand verschiedener Beispiele von Körpersprache machte Camerin die unterschiedliche Wirkung deutlich. Begeisterung und Durchhaltevermögen seien grundlegend für den erfolgreichen Einstieg in den Beruf. Rückschläge erleide jeder, mutig weitermachen sei die Devise. Aber auch die eigene kritische Reflexion sei nicht verkehrt.

Welche Bedeutung das äußere Erscheinungsbild bei Vorstellungsgesprächen hat und welche Botschaften dabei gesendet werden, dürfe nicht außer Acht gelassen werden, erklärt Camerin. Ehrlichkeit sei wichtig im Gespräch, aber auch in der schriftlichen Bewerbung. Und Humor. Den bewiesen die Schüler, wenn der Referent sie direkt ansprach.

Den Fokus auch auf die eigene Persönlichkeit richtend, meinte Camerin: "Die meisten Ketten, die dich zurückhalten, gibt es nur in deinem Kopf." Die Frage nach seinem größten persönlichen Erfolg beantwortete Camerin damit, "es geschafft zu haben, finanziell unabhängig zu sein". Er kenne auch die andere Seite. Sein hohes persönliches Engagement und seine Skepsis gegenüber Menschen, die "einen nicht voranbringen", trugen ebenfalls dazu bei, "die Eintrittskarte ins Stadion", also den Schulabschluss, zu schaffen.

Christian Ermert, Beauftragter für Berufsorientierung an der Europaschule, resümiert: "Den Schülern wird durch Camerins authentische Art und Weise deutlich, welch große Bedeutung Mut, Wille und Eigeninitiative haben, um sich nicht nur im privaten Umfeld, sondern insbesondere auch im Gespräch mit den zukünftigen Chefs zu profilieren." Die Veranstaltung werde den Schülern sicher lange in Erinnerung bleiben, so der Lehrer.