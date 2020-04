Urlaub wegen Corona geplatzt - fallen jetzt Stornokosten an?

Wer dieses Frühjahr einen Urlaub geplant hat, bekommt dank Corona-Krise derzeit vor allem viel Stress. Unsere Leser haben Hans-Joachim Wölk zu Themen wie Stornogebühren befragt. Symbolfotot: dpa

GLADENBACH - Marburg-Biedenkopf. Zum ersten Mal in der langjährigen Geschichte unseres Leseranwalts hat Hans-Joachim Wölk die Fragen der Leser im Homeoffice beantwortet. Ein Drittel der zwölf Anrufer bewegte angesichts der Corona-Krise ein ähnliches Thema: Wie sieht es mit der Absage und Stornierung von Reisen aus?

Ein Leser aus Haiger hat für den Mai eine Pauschalreise nach Russland gebucht. Er möchte wissen, wann er die Reise stornieren kann und ob er es akzeptieren muss, wenn der Veranstalter die Reise verschieben will.

Das Auswärtige Amt hat eine Reisewarnung veröffentlicht. Das ist immer ein Indiz für ein außergewöhnliches Ereignis. Sie können also kostenfrei stornieren. In Ihrem Fall kommt noch etwas anderes hinzu: Russland hat die Grenzen dichtgemacht. Der Veranstalter sollte daher eigentlich von sich aus sagen, dass er die Reise nicht durchführen kann.

Eine Leserin aus Biedenkopf hat für eine ambulante Kur in Bad Füssing privat eine Wohnung gemietet. Wegen der Corona-Krise sind jedoch Kuranwendungen nicht möglich. Kann sie von dem Vertrag kostenfrei zurücktreten?

Wenn Sie dem Vermieter gesagt haben, dass Sie die Wohnung wegen ihrer Kur mieten, die Anmietung also zweckgebunden ist, dann können Sie kostenlos stornieren. Aber selbst wenn sie das nicht getan haben sollten und die Reise rein touristisch wäre: Da die Bundesregierung gesagt hat, dass solche Reisen unterbleiben sollen, haben sie aus diesem Grund das Recht, ohne Kosten zu stornieren.

Eine 79-jährige Leserin wird über Ostern 80 Jahre alt. Mit ihrer Familie wollte sie gemeinsam bei einer Fahrt nach Cochem an der Mosel feiern. Am 16. März hat sie die im Januar gebuchte Reise storniert. Nun sagt der Veranstalter: Da sie nicht vier Wochen vor dem Reisetermin storniert hat, muss sie Stornogebühren zahlen.

Nein, das müssen Sie nicht. Sie könnten am Zielort der Fahrt ja gar nicht Geburtstag feiern. Das sieht auch der Gesetzgeber so. Paragraf 651h im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) besagt: Wenn unvermeidbare, außergewöhnliche Umstände am Bestimmungsort auftreten, welche die Reise erheblich beeinträchtigen, hat der Veranstalter keinen Anspruch auf eine Entschädigung.

Eine Leserin aus Weilburg hat eine Seereise gebucht. Der Veranstalter hat sie nun wegen der Corona-Krise storniert. Die Anruferin möchte wissen, ob er verlangen kann, dass die Reise nicht abgesagt, sondern auf einen anderen Zeitraum verschoben wird.

Auch das geht nicht, und auch hier hat Paragraf 651h BGB eine klare Regelung getroffen. Sie besagt: Tritt ein Veranstalter von einer Reise zurück, verliert er den Anspruch auf den Reisepreis. Innerhalb von 14 Tagen muss er ihn zurückerstatten.

