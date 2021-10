Viele Baustellen sorgen für Unmut bei Ortsbeirat und Anwohnern

Der Runzhäuser Friedhof erhält in den kommenden Wochen einen Gedenkstein. Hier können Angehörige Blumen und Kränze für ihre Verstorbenen niederlegen, die in einem Rasengrab oder Urnenrasengrabbestattet wurden. Foto: Patrick Stein

Gladenbach-Runzhausen. In Runzhausen müssen viele Projekte angepackt werden. Dazu gehören unter anderem ein neuer Gedenkstein und alte Verträge. Dies machte der Ortsbeirat in seiner vergangenen Sitzung deutlich. "Es gibt viel zu tun, doch vieles liegt nicht in unseren Händen, sondern muss mühselig über den langen Dienstweg abgewickelt werden", sagte Ortsvorsteher Hans-Jürgen Schneider.

Der Friedhof erhält innerhalb der nächsten zwei Wochen einen Gedenkstein. An diesem können Hinterbliebene Blumen und Kränze ablegen, deren verstorbene Angehörige in einem Urnengrab oder Rasengrab bestattet wurden. Bereits im Juni hatte der Ortsvorsteher nach Rücksprache mit den übrigen Beiratsmitgliedern einen Antrag beim Gladenbacher Bauamt gestellt. Das Gremium erhielt mehrere Monate keine Rückmeldung aus dem Rathaus, selbst Nachfragen blieben unbeantwortet. "Letzte Woche rief mich dann die Chefin des Steinmetzbetriebes an und fragte nach der Beschriftung des Steines", berichtete Schneider. Der Betrieb hatte von der Stadt den Auftrag erhalten, ohne die Kenntnis des Ortsvorstehers, der sich überrumpelt fühlte. Der Ortsbeirat sei froh, dass der Stein nun geliefert werde. Trotzdem wäre das Gremium über eine Nachricht zur Sachlage froh gewesen.

Ein weiteres Problem sieht der Beirat in Verbindung mit einer Baumaßnahme auf sich zukommen. In der Kleebergstraße musste eine Stelle im Fahrbahnbelag ausgebessert werden. Dort hatte sich eine Vertiefung gebildet, bei Regen entstand eine tiefe Pfütze. Fahrzeuge umfuhren die Schadstelle und gerieten so in den Gegenverkehr. Dabei erhöhte sich das Gefahrenpotenzial für Fußgänger. Der Ortsbeirat stellte bei der Stadt den Antrag, den Schaden auszubessern. Eine örtliche Baufirma erneuerte den Bereich. Allerdings hat sich das Problem nur verlagert. "Dort, wo zunächst die Vertiefung war, ist die Straße jetzt eben. Dafür ist seitdem ein Kanaldeckel kaputt und es hat sich eine neue Vertiefung gebildet", sagte Schneider. Die Gefahrenstelle existiert nach wie vor und sorgt unter den Anwohnern für Unmut. Die Arbeit sei nicht korrekt ausgeführt worden, die Stadt dürfe dafür nicht zahlen. Gremiumsmitglied Johannes Lang erklärte, dass dies jedoch aufgrund der Auftragsvergabe nun Sache des Baumamts sei und Runzhausen am Ende den Kürzeren ziehen werde. Der Ortsvorsteher machte ebenfalls keine großen Hoffnungen auf eine erneute Sanierung. "Das wird womöglich schon abgehakt sein und die Firma wird sich dann querstellen", sagte Schneider.

Neben der kaputtsanierten Straßenecke beschäftigte sich die Bürgervertretung mit dem Löschwasserteich. Dieser sei seit Jahren in einem schlechten Zustand. Das Grundstück wurde von der Stadt Gladenbach an eine Privatperson verpachtet. Diese kümmert sich nach Meinung mehrerer Runzhäuser Bürger jedoch nicht um den Erhalt. Der Zaun bricht stellenweise unter starkem Bewuchs zusammen. Der Bauhof hat eine Ecke mit Bauzäunen umstellt, die ebenso einwachsen. Die Bürger haben Angst, dass spielende Kinder in das Gewässer fallen. Ein weiteres Problem betrifft den Teich in seiner Funktion. Er verschlammt und bietet somit weniger Löschwasserreserven im Falle eines Brandes. "Wenn man im Rathaus nachfragt, erhält man keine Auskunft. Die Pachtverträge seien abhandengekommen", berichtete der Ortsvorsteher.

Auf der Agenda der Sitzung stand ebenfalls das Runzhäuser Backhaus. Dieses sollte ursprünglich noch in diesem Jahr einen neuen Vorplatz erhalten. Im Gladenbacher Haushalt ist die Sanierung mit 15.000 Euro veranschlagt. Geschehen ist bislang nichts. Schneider erklärte, dass er aktuell keine Informationen zum Sachstand habe. Der Ortsbeirat fürchtet darum, dass die Planungen so lange andauern, bis das Projekt im bürokratischen Apparat versandet.

"Auf dem kurzen Dienstweg lässt sich manches regeln, aber sobald man beginnt, Anträge zu schreiben, lauern überall Fallstricke. Ich kann jedoch nur um Verständnis bitten. Die klamme Kasse belastet sämtliche Stadtteile", sagte Schneider

Im Ort muss etwas passieren, sind sich die Runzhäuser einig. Die Anwohner wollen sich zukünftig nicht nur auf kommunale Verwaltungsebenen verlassen. Ortsbeiratsmitglied Christian Koch sagte dazu: "Eigeninitiative ist gefragt und aus diesem Anlass gründet sich am Samstag ein Bürgerverein in Runzhausen." Dieser will dann kleinere Arbeiten im Rahmen der Dorfverschönerung eigenständig erledigen.

Möglicherweise könnte der Verein wieder ein Backhausfest ausrichten. Doch bevor dies geschieht, gilt es noch, die Nutzung des Backhauses zu regeln. "Neben der Problematik mit verschwundenen Verträgen muss ich auch wiederholt im Rathaus nachfragen: Was ist mit Verträgen, bei denen ein Partner nur noch auf dem Papier existiert", sagte Schneider. Die Nutzung des Backhauses ist mit der Stadt Gladenbach durch einen Vertrag aus dem Jahr 1983 geregelt. Darin ist festgehalten, dass der Runzhäuser Sportverein und die Damengymnastikgruppe für die Nutzung und Pflege verantwortlich sind. Der Sportverein löste sich 1995 auf, die Gymnastikgruppe existiert nur noch auf dem Papier. "Keiner im Rathaus konnte oder wollte mir so recht helfen", berichtete der Ortsvorsteher. Der Nutzungsvertrag muss jedoch aufgekündigt werden, wenn der Bürgerverein zukünftig das Backhaus nutzen möchte.

Positiver gestimmt war der Ortsbeirat bei der Sammlung der Vorschläge für die Ehrenamtspauschale. Das Geld soll der evangelischen Jugend, der freien evangelischen Jugend und der Jugendfeuerwehr zu Gute kommen.