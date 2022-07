Vier Verletzte durch Brand in Mornshausen

Die Feuerwehren von Mornshausen, Erdhausen und der Gladenbacher Kernstadt löschen am Samstag einen Wohnhausbrand in Mornshausen. Symbolfoto: Jens Wolf/dpa

GLADENBACH-MORNSHAUSEN - Bei einem Brand in einem Drei-Familien-Haus in Mornshausen sind vier Hausbewohner wegen des Verdachts auf Rauchgasvergiftungen vorsorglich zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht worden.

Bei dem nach ersten Untersuchungen mutmaßlich durch einen technischen Defekt ausgebrochenen Brand in der Straße "Am Wäldchen" entstand ein vermutlich fünfstelliger Schaden. Das teilt die Polizei mit. Polizei und Feuerwehr waren am Samstag, 9. Juli, ab etwa 21.50 Uhr im Einsatz. Wehrleute aus Mornshausen, Erdhausen und der Kernstadt waren vor Ort.

Wehren rücken am Samstag kurz vor 22 Uhr aus

Die Kernstadt-Wehr schreibt auf Facebook: "Nach circa zwei Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet".