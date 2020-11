Volkstrauertag: Stilles Gedenken für den Frieden

In Gladenbach finden wegen der Corona-Pandemie am Volkstrauertag keine offiziellen Feierstunden auf den Friedhöfen statt. Stadtverordnetenvorsteher Roland Petri und Bürgermeister Peter Kremer werden an drei Gedenkstätten in der Kernstadt Kränze niederlegen. In den Stadtteilen können dies die Ortsvorsteher und Leiter der Verwaltungsaußenstellen übernehmen.

In Bad Endbach werden die VdK-Ortsverbände sowie die Ortsbeiräte der Opfer von Krieg und Gewalt gedenken.

In den Biedenkopfer Stadtteilen - außer in Weifenbach - wird es Kranzniederlegungen im kleinen Kreis - durch Vertreter der Ortsbeiräte, Kirchengemeinden und VdK-Ortsverbände - an den Ehrenmalen geben. In Biedenkopf nimmt auch der Bürgermeister an der Kranzniederlegung am Ehrenmal im Stadtpark teil.

In Steffenberg gibt es ebenfalls keine öffentliche Gedenkveranstaltung. Mitarbeiter des Bauhofs werden an den Gedenkstätten Kränze niederlegen.

Auch in Breidenbach ist lediglich eine Kranzniederlegung im kleinen Kreis vorgesehen.