Voller Erfolg: Die musikalische Bratpartie in Gladenbach

Der Musikverein Gladenbach sorgt mit seinen schwungvollen Stücken für Stimmung bei der musikalischen Bratpartie an der MGV-Hütte. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Unter dem Motto "Da ist Musik drin!" haben am Wochenende der Männergesangverein und der Musikverein Gladenbach gemeinsame Sache gemacht. Sie haben zu einer musikalischen Bratpartie an die MGV-Hütte eingeladen.

Zu vorgerückter Stunde

wird ausgelassen gefeiert

Nach der langen Zeit der Entbehrungen, in der keiner der beiden Vereine vor Publikum auftreten konnte, sei es nun umso schöner, den Besuchern gleich "die doppelte Ladung" Musik bescheren zu können, freute sich etwa Michael Werner, Dirigent des Musikvereins.

Dieser eröffnete den Melodienreigen auch gleich mit dem passenden Lied: In "Musik, Musik" kommt die Freude an ebendieser klangvoll zum Ausdruck. Aber auch mit ihren weiteren Stücken gelang es dem Orchester, die Zuhörer in der und um die Hütte in Stimmung zu versetzen und sie die so lange ertragene Abstinenz schnell vergessen zu lassen.

Fotos Der Musikverein Gladenbach sorgt mit seinen schwungvollen Stücken für Stimmung bei der musikalischen Bratpartie an der MGV-Hütte. Foto: Sascha Valentin Der Musikverein Gladenbach sorgt mit seinen schwungvollen Stücken für Stimmung bei der musikalischen Bratpartie an der MGV-Hütte. Foto: Sascha Valentin 2

Im Wechsel mit dem Musikverein stimmten aber auch die Sänger des MGV immer wieder Lieder an, die vielen Zuhörern bewusst machten, wie lange sie den Klang der Männerstimmen vermisst haben.

Zu vorgerückter Stunde wurden dann auch gemeinsame Lieder angestimmt und damit die wiedergefundene Freiheit nach den Beschränkungen der vergangenen Jahre ausgelassen gefeiert.