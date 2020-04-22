"Wacker" Frohnhausen verschiebt Jubiläumsfest auf 2021

Die Coverband "EVE" wollte in diesem Jahr beim Jubiläumsfest des Frohnhäuser Sportvereins ein Konzert geben - für 2021 haben die Musiker nun ebenfalls zugesagt. Archivfoto: Michael Tietz
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