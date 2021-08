Wanderer erkunden "Kombacher Runde"

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH/BIEDENKOPF - Die "Kombacher Runde" steht am Sonntag, 29. August, auf dem Wanderprogramm des Gladenbacher Zweigvereins im Oberhessischen Gebirgsverein (OHGV). Die Tagestour startet um 9.30 Uhr am neu eingerichteten Wanderportal am Dorfgemeinschaftshaus in Kombach (Buchenauer Straße). Parkplätze sind vorhanden.

Der Weg führt zunächst zu einer kleinen Anhöhe, wo die Gemarkungsgrenzen von Kombach, Buchenau und Friedensdorf zusammenstoßen. "Von hier aus haben wir einen schönen Ausblick ins Lahntal und auf die historischen Gebäude der Carlshütte, einem ehemaligen Hüttenwerk", erklärt Wanderführer Rainer Friebertshäuser. Vorbei am Ochsenberg und einer Wacholderheide geht es dann zum 391 Meter hohen Hirschstein. Wer möchte, kann die Wanderung hier um etwa zwei Kilometer verlängern, den Ochsenberg umrunden und die Aussicht auf Buchen-au genießen.

Die Gruppe passiert das Vogelschutzgehölz Taubenstrauch und die Trempelshöhe und legt an der Kombacher Schutzhütte eine Rast ein. Mit einem schönen Blick auf Kombach und über das Lahntal geht es dann durch die Gemarkung Honigberg zurück zum Startpunkt.

Die Strecke ist zehn oder zwölf Kilometer lang und überwindet 181 beziehungsweise 234 Höhenmeter. Rucksackverpflegung ist angesagt. Die Teilnehmenden werden gebeten, in Eigenregie anzureisen. Der Verein bittet um telefonische Anmeldung bis Freitag, 27. August, unter der Nummer 0 64 62-23 00. Gäste sind wie immer willkommen.