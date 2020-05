Wandern und wundern rund um Gladenbach

Annette, Michael und Milan Totzek nutzten den Gottesdienst für einen Familienausflug an Himmelfahrt. Foto: Sascha Valentin

GLADENBACH. Weil Gottesdienste nach wie vor nur eingeschränkt möglich sind und Christi Himmelfahrt den Hinterländern als ausgesprochener Wandertag gilt, haben die evangelischen Kirchengemeinden des Nachbarschaftsraums Gladenbach beides kurzerhand kombiniert. Auf einer Strecke von neun Kilometern rund um Gladenbach feierten sie am Donnerstag den ersten Wander-Gottesdienst.

Eine feste Liturgie, wie bei der gewohnten Variante in der Kirche, gab es dabei freilich keine. Vielmehr solle jeder seinen eigenen kleinen Gottesdienst gestalten, erläuterte Pfarrer Klaus Neumeister die Idee hinter der Aktion. An welcher der vier Stationen, die die Gemeinden entlang der Strecke eingerichtete hatten, die Wanderer einstiegen, blieb diesen daher ebenso überlassen wie die Entscheidung, in welche Richtung sie die Route absolvieren. Die Stationen könnten unabhängig voneinander angelaufen werden, erklärte Neumeister.

Geistiger Impuls

erwartet die Teilnehmer

Dort erwartete die Besucher jeweils ein geistiger Impuls in Form eines Textes und Bildes zu einem bestimmten Thema rund um die Natur. Am Gemeindehaus Blankenstein etwa widmete sich dieser dem Himmel, knappe anderthalb Kilometermeter weiter an der Schutzhütte in Kehlnbach, wurden die Vögel näher beleuchtet und an den weiteren Stationen wurden Berge und Blumen thematisiert.

Per QR-Code gab es an den Stationen sogar Musik: Laura Rink hilft Mutter Sonja beim Scannen des Codes. Foto: Sascha Valentin

"Der Zusammenhang ist klar: Es geht um die Natur als das große Wunderwerk Gottes", erklärte Neumeister. Sie lasse sich natürlich gerade beim Wandern hautnah erfahren und lade zum Staunen über das Wunder der Schöpfung ein. "So kann aus dem Wander-Gottesdienst ganz schnell ein Wunder-Gottesdienst werden", ergänzte Neumeister. Selbst auf musikalische Begleitung entlang des Weges mussten die Teilnehmer nicht verzichten: Wer sein Handy dabei hatte und den QR-Code an den Stationen scannte, bekam das passende Lied zum jeweiligen Thema zu hören - etwa "Der Himmel geht über allen auf" an der Himmel-Station am Blankenstein. Auf dem Weg bis zur nächsten Station hatten die Wanderer dann jeweils Zeit, die Impulse auf sich wirken zu lassen und sich im Angesicht der Natur Gedanken darüber zu machen. "Wir machen gerne was Neues, und da hat sich das natürlich angeboten", freuten sich Annette, Milan und Michael Totzek aus Runzhausen über das Konzept des Wander-Gottesdienstes. Wie viele andere Teilnehmer machten sie aus dem Angebot einfach einen Familienausflug am Feiertag. "Wir sind ja froh, dass in diesen Zeiten überhaupt etwas angeboten wird. Und wenn es so etwas ist, umso besser", ergänzte Michael Totzek.

In der Krise neue

Wege einschlagen

Die Idee zu dieser Aktion zeige, dass jede Krise auch die Chance in sich berge, neue Wege einzuschlagen, war sich auch Sonja Rink aus Erdhausen sicher. "Wir haben es schon vermisst, dass wir längere Zeit keinen Gottesdienst besuchen konnten. Umso schöner, dass man jetzt sogar die Natur dabei genießen kann", sagte sie. Für ihren Mann Thomas machte auch die Möglichkeit, auf dem Weg Gleichgesinnte zu treffen und einfach mal wieder die Gemeinschaft zu pflegen, einen wichtigen Aspekt des Gottesdienstes aus. Dabei wäre genau das der Veranstaltung beinahe zum Verhängnis geworden. Denn das Regierungspräsidium Gießen (RP) wollte den Wander-Gottesdienst anfangs nicht genehmigen, "weil die Teilnehmer auf dem Weg nicht überwachen werden können", zitierte Klaus Neumeister aus der Begründung der Behörde.

Letztlich sei es dem Einsatz von Pfarrer Matthias Ulrich zu verdanken, dass der Wander-Gottesdienst dennoch stattfinden konnte. Er habe die Verantwortlichen beim RP davon überzeugt, dass jeder Teilnehmer an den Stationen verpflichtet werde, die Hygienevorschriften einzuhalten.

Hätte der Gottesdienst nicht stattfinden können, wäre das ein großer Verlust gewesen, sagte Neumeister. "Zumal wir auch ein ganz anderes Klientel erreicht haben, das ansonsten an Himmelfahrt bestimmt nicht in die Kirche gegangen wäre. Auch viele Jüngere."

Solange Corona weiterhin dafür sorgt, dass ein normaler Gottesdienstbetrieb nicht möglich ist, wollen die Gemeinden im Nachbarschaftsraum weiterhin besondere Gottesdienstformen anbieten. Die nächste ist für Pfingstsonntag geplant. Dann soll es um 10 Uhr wieder einen Auto-Gottesdienst auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes geben.