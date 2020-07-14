Dienstag, 14.07.2020 - 10:00
4 min
Wasserspaß im Weidenhäuser Freibad gibt's ab 17 Grad
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
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NOCH KEIN ECHTES FREIBAD-WETTER
In der vergangenen Woche war das Freibad in Weidenhausen nur an drei Tagen regulär - also durchgehend - geöffnet. Von Freitag bis Sonntag kamen insgesamt 102 Besucher in die Freizeitanlage.
Aufgrund der wechselhaften Witterung schloss das Bad am Montag und Dienstag bereits um 18 Uhr, am Mittwoch war es lediglich eine Stunde und am Donnerstag vier Stunden geöffnet.
An diesen Tagen wagten nur 32 Gäste den Sprung ins erfrischende Nass - darunter acht FrühschwimmerDas Freibad steht den Wasserratten dienstags und donnerstags jeweils auch von 7 bis 8 Uhr offen.
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