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Dienstag, 14.07.2020 - 10:00
4 min

Wasserspaß im Weidenhäuser Freibad gibt's ab 17 Grad

Trotz sommerlicher Temperaturen von weit über 20 Grad blieb das Freibad Weidenhausen in der vergangenen Wochen an einem Nachmittag geschlossen - zum Ärger von einigen Eltern und Kindern. Die Stadt hat deshalb eine neue Wetterregel für die Öffnungszeiten festgelegt.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Das Freibad Weidenhausen an einem Sommerabend im Juli 2020: Für die Freizeitanlage soll es verlässlichere Öffnungszeiten geben. Nur wenn mittags die Außentemperatur unter 17 Grad liegt, wird das Bad am Nachmittag geschlossen. Foto: Edip Aydin

Das Freibad Weidenhausen an einem Sommerabend im Juli 2020: Für die Freizeitanlage soll es verlässlichere Öffnungszeiten geben. Nur wenn mittags die Außentemperatur unter 17 Grad liegt, wird das Bad am Nachmittag geschlossen. Foto: Edip Aydin

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Fotos
Das Freibad Weidenhausen an einem Sommerabend im Juli 2020: Für die Freizeitanlage soll es verlässlichere Öffnungszeiten geben. Nur wenn mittags die Außentemperatur unter 17 Grad liegt, wird das Bad am Nachmittag geschlossen. Foto: Edip Aydin

Das Freibad Weidenhausen an einem Sommerabend im Juli 2020: Für die Freizeitanlage soll es verlässlichere Öffnungszeiten geben. Nur wenn mittags die Außentemperatur unter 17 Grad liegt, wird das Bad am Nachmittag geschlossen. Foto: Edip Aydin

Dieser Aushang hat in der vergangnen Woche für Ärger gesorgt: Trotz sommerlichen Temperaturen von 25 Grad blieb das Bad vorübergehend geschlossen. Foto: Schwimmbadfreunde Weidenhausen

Dieser Aushang hat in der vergangnen Woche für Ärger gesorgt: Trotz sommerlichen Temperaturen von 25 Grad blieb das Bad vorübergehend geschlossen. Foto: Schwimmbadfreunde Weidenhausen

Das Freibad Weidenhausen an einem Sommerabend im Juli 2020: Für die Freizeitanlage soll es verlässlichere Öffnungszeiten geben. Nur wenn mittags die Außentemperatur unter 17 Grad liegt, wird das Bad am Nachmittag geschlossen. Foto: Edip Aydin

Das Freibad Weidenhausen an einem Sommerabend im Juli 2020: Für die Freizeitanlage soll es verlässlichere Öffnungszeiten geben. Nur wenn mittags die Außentemperatur unter 17 Grad liegt, wird das Bad am Nachmittag geschlossen. Foto: Edip Aydin

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NOCH KEIN ECHTES FREIBAD-WETTER

In der vergangenen Woche war das Freibad in Weidenhausen nur an drei Tagen regulär - also durchgehend - geöffnet. Von Freitag bis Sonntag kamen insgesamt 102 Besucher in die Freizeitanlage.

Aufgrund der wechselhaften Witterung schloss das Bad am Montag und Dienstag bereits um 18 Uhr, am Mittwoch war es lediglich eine Stunde und am Donnerstag vier Stunden geöffnet.

An diesen Tagen wagten nur 32 Gäste den Sprung ins erfrischende Nass - darunter acht FrühschwimmerDas Freibad steht den Wasserratten dienstags und donnerstags jeweils auch von 7 bis 8 Uhr offen.

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