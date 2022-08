Weckruf für das Dorfleben in Runzhausen

Sommerfest in der Dorfmitte von Runzhausen: Gut 300 Gäste treffen sich vor dem Backhaus. Foto: Dorfverein Runzhausen

GLADENBACH-RUNZHAUSEN - Der Dorfverein Runzhausen will die Gemeinschaft im Dorf zu stärken und hatte deshalb ein Sommerfest organisiert. Die Dorfmitte wurde zu einem Festplatz geschmückt und das Backhaus herausgeputzt. Dort konnten die Besucher nach langer Zeit wieder einen Blick ins Innere werfen. Gut 300 Gäste nahmen die Einladung an.

Mit Kaffee und Kuchen, Spießbraten vom offenen Feuer und vielen weiteren Köstlichkeiten sorgte der Verein für die Verköstigung der Besucher. Die jungen Gäste nutzten eifrig die Hüpfburg oder ließen sich mit Malkreide auf der Dorfstraße kreativ aus.

"Solch ein Fest hat Runzhausen dringend gebraucht", sei die Rückmeldung eines Ortsansässigen gewesen. Das berichtet Vorstandsmitglied Claudia Gross in einer Pressemitteilung. Bis in die späten Abendstunden sei ausgiebig gefeiert und getanzt worden. Der Vorstand sei sehr erfreut gewesen, mit welcher Begeisterung sich so viele Menschen an der Organisation und der Umsetzung des Festes beteiligten. Es habe großes Lob für das Sommerfest gegeben. "Dies ist ein Zeichen, dass wir in Zukunft viele gemeinschaftliche Ziele für unser Dorf und unsere Region umsetzen können", freut sich Vorstandsmitglied Gross.

Der Dorfverein Runzhausen wurde im Oktober 2021 gegründet und hat derzeit rund 120 Mitglieder.