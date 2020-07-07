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Dienstag, 07.07.2020 - 12:00
2 min

Weidenhausen hat neues Toiletten-Häuschen am Friedhof

Das Holzhäuschen steht und hat auch den ersten Anstrich erhalten. Noch fehlt allerdings die Innenausstattung. Deshalb kann die neue Toilette auf dem Friedhof in Weidenhausen noch nicht genutzt werden.

Michael Tietz: Redakteur Gladenbach
Von Michael Tietz
Redakteur Gladenbach
Neben der Friedhofshalle in Weidenhausen steht das neue WC-Häuschen. Foto: Michael Tietz

Neben der Friedhofshalle in Weidenhausen steht das neue WC-Häuschen. Foto: Michael Tietz

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Fotos
Neben der Friedhofshalle in Weidenhausen steht das neue WC-Häuschen. Foto: Michael Tietz

Neben der Friedhofshalle in Weidenhausen steht das neue WC-Häuschen. Foto: Michael Tietz

Neben der Friedhofshalle in Weidenhausen und dem Glockenturm ist das neue Toilettenhäuschen aufgestellt worden. Es ist allerdings noch nicht komplett eingerichtet. Foto: Michael Tietz

Neben der Friedhofshalle in Weidenhausen und dem Glockenturm ist das neue Toilettenhäuschen aufgestellt worden. Es ist allerdings noch nicht komplett eingerichtet. Foto: Michael Tietz

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