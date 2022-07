Weidenhäuser Freibad-Sanierung hängt in der Warteschleife

Still ruht der See beziehungsweise das Freibad: Die seit Langem geplante Modernisierung der 60 Jahre alten Freizeitanlage in Weidenhausen hängt davon ab, wann und in welchem Umfang das Land Hessen eine Förderung bewilligt. Noch fehlen dem zuständigen Innenministerium wohl Unterlagen aus Gladenbach. Foto: Michael Tietz