Weidenhäuser Heimatverein bietet Dorfgeschichte zum Anfassen

"So woarsch!" lautet das Motto des Sauplasterfestes am 10. September. Die Besucher erwartet eine große Rückschau auf bisher 17 große Brauchtumsfeste in Weidenhausen.

Von Michael Tietz Redakteur Gladenbach