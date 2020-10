Weihnachtsgeschenke in Schuhkarton packen

Die Freie evangelische Gemeine Runzenhausen hat sich in diesem Jahr als Sammelstelle für "Weihnachten im Schuhkarton" registrieren lassen. Archivfoto: Jörg Carstensen/dpa

GLADENBACH-RUNZHAUSEN - Freude bereiten, Liebe ausdrücken, darum geht es bei der Aktion "Weihnachten im Schuhkarton." International ist die Geschenkaktion unter dem Namen "Operation Christmas Child" bekannt. Seit 1993 wurden weltweit bereits über 178 Millionen Kinder in über 150 Ländern erreicht. Jedes beschenkte Kind erhält zudem die Einladung zu einem Kinderprogramm "Die größte Reise." Auf diese Weise hören die Kinder mehr von der Weihnachtsbotschaft und anderen biblischen Geschichten.

Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Runzhausen hat sich in diesem Jahr als Sammelstelle registrieren lassen, um eine ortsnahe Abgabemöglichkeit anzubieten. Ein Flyer beantwortet alle wichtigen Fragen zur Größe des Schuhkartons, was eingepackt werden darf und was nicht und wie man ihn verpackt. Der Flyer liegt im Gladenbacher Rathaus, dem Haus des Gastes und in diversen Geschäften aus. Interessierte können sich auch online über die Aktion informieren unter www.die-samariter.org.

Zwischen dem 9. und 16. November können die Päckchen von Montag bis Freitag zwischen 16 und 18 Uhr im Gemeindehaus in Runzhausen (Grabenweg 3) abgegeben werden. Oder nach Vereinbarung bei Katharina Georg (Telefon 01 76-64 07 95 31) oder Pastor Jörg Müller (01 78-3 35 80 87).