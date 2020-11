Weihnachtsmann füllt Kinderstiefel in Gladenbach

Die Gladenbacher Kinder finden in ihrem Stiefel eine Weihnachtsüberraschung. Foto: Gewerbeverein Gladenbach

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Auch in diesem Jahr füllt der Weihnachtsmann in Gladenbach wieder die Schuhe und Stiefel der Kinder. Die Teilnahmekarten liegen ab sofort in den Geschäften bereit. Bis zum 5. Dezember müssen die Stiefel dann in einem der teilnehmenden Geschäfte abgegeben werden. Die Corona-Pandemie nimmt auch starken Einfluss auf das Leben der Kinder: In Schule und Kindergärten gibt es neue Regeln, im privaten Bereich darf man sich nicht mit beliebig vielen Freunden treffen und vielleicht sieht man auch einige Familienmitglieder nicht so häufig oder gar nicht.

"Gerade in dieser Zeit wollen wir, dass die Kinder an liebgewonnenen Ritualen und Traditionen festhalten können", sagt Stefan Hunkel vom Gladenbacher Gewerbeverein, der die Aktion bereits 2009 initiierte.

In vielen Gladenbacher Geschäften liegen jetzt wieder die Teilnahmekarten zur Stiefelaktion des Gewerbevereins aus. Ein Abschnitt wird mit den Daten des Kindes ausgefüllt und an einem Schuh oder Stiefel befestigt. Dann geben die Kinder die Stiefel in einem Geschäft ihrer Wahl ab. Alle Stiefel "treffen" sich dann im "Bellersheim", wo sie mit einem Spielzeug und Schokolade vom Weihnachtsmann gefüllt werden.

"Und da unser Weihnachtsmann in seinem hohen Alter nicht mehr den vollen Überblick hat, landen die Stiefel bunt gemischt im Schaufenster der Geschäfte. Es kann also sein, dass ein Stiefel im Fotostudio Wiegand in der Bahnhofstraße abgegeben wird und dann im Optik-Gockel Schaufenster im BSF-Zentrum auf seinen Besitzer wartet", so Hunkel weiter. "Eine lustige Schnitzeljagd für die ganze Familie", bilanziert er.