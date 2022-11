Weitershausen will wachsen und hofft auf Baugebiet

Am Ortsausgang von Weitershausen in Richtung Diedenshausen soll ein Baugebiet entstehen. Die ersten Weitershäuser Bürger haben bereits Interesse an Baugrundstücken bekundet. (© Patrick Stein)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-WEITERSHAUSEN - Ein Baugebiet steht seit vielen Jahren ganz oben auf der Wunschliste des Ortsbeirates Weitershausen. Nun ist der erste Schritt hin zu neuem Wohnraum in dem 300 Einwohner zählenden Stadtteil gemacht. Für das Flurstück "Schwarze Erde" an der Kreisstraße 101 wird ein Bebauungsplan erstellt.

Einstimmig fassten die Gladenbacher Stadtverordneten einen entsprechenden Beschluss und folgten damit einem Antrag der SPD. "Ziel ist es, für den Stadtteil Weitershausen Bauplätze zu schaffen und diesen damit zu stärken", erklärte Fraktionsvorsitzender Robby Jahnke.

Bauwillige aus dem Ohetal hätten somit die Chance, dauerhaft in ihrem Heimatort bleiben zu können. "Die Nähe zur Universitätsstadt Marburg sowie zu den Pharmastandorten Görzhäuser Hof und Behringwerken macht den Ort aber auch für Bürger außerhalb von Weitershausen attraktiv", sagte Jahnke.

Als Bauland bietet sich eine 20.000 Quadratmeter große Fläche am Ortsausgang in Richtung Diedenshausen an. Das Grundstück befindet sich bereits im Besitz der Stadt. "Wir könnten mit der Planung also sofort loslegen", merkte Jahnke an. Die Sozialdemokraten sprachen sich dafür aus, das Gebiet aufgrund seiner Größe in mindestens zwei Bauabschnitten zu erschließen und zu vermarkten.

Zu Beginn des Jahres 2020 deutete es sich an, als würde der langgehegte Wunsch der Weitershäuser nach neuen Bauplätzen endlich in Erfüllung gehen. Im städtischen Haushalt stand Geld für das Vorhaben bereit - ein Planungsauftrag ging dann aber nicht raus. Nach einer Ortsbegehung in Weitershausen griff die SPD das Thema nun wieder auf und brachte es auf die Tagesordnung der politischen Gremien.

Auf breite Zustimmung stieß die Initiative anfangs allerdings nicht. Auf Anraten von CDU und Freien Wählern zogen die Sozialdemokraten im Bau- und Planungsausschuss ihren Antrag zurück. Zunächst sollten noch einige Details geklärt werden. Dazu gehörten die Zahl möglicher Bauinteressenten und die Kosten für die Bauleitplanung.

Diese Informationen lieferte Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) nun den Stadtverordneten. Im Anschluss an die Sitzung des Bauausschusses hatte er dazu beim Ortsvorsteher von Weiterhausen und bei einem Planungsbüro nachgefragt. "Ich habe eine Liste mit den Namen von sieben Bauwilligen bekommen - sechs aus Weitershausen und einen aus Michelbach", berichtete Kremer. Eine Kostenschätzung präsentierte er ebenfalls den Fraktionen. Demnach müssten rund 24.000 Euro in die Bauleitplanung investiert werden. Der Flächennutzungsplan braucht nicht geändert werden. Darin ist die "Schwarze Erde" bereits als Wohnbaufläche dargestellt.

Die SPD hatte in ihrem Antrag bereits darauf hingewiesen, dass die in Weitershausen vorhandenen Baulücken nicht genutzt werden können. Diese Einschätzung bestätigte der Bürgermeister. Die freien Flächen würden aufgrund ihrer Nähe zum Gewässer oder ihrer Hanglage für eine Bebauung ausscheiden.

"Die Entwicklung eines Bebauungsplans wäre deshalb ein positives Signal für den Stadtteil Weitershausen und seine Bürger", warb Robby Jahnke bei den übrigen Fraktionen um Zustimmung zum SPD-Antrag. Diesen ergänzten die Stadtverordneten auf Anregung des Bürgermeisters noch um einen Passus. Wie schon bei anderen Baugebieten im Stadtgebiet geschehen, soll sich auch in Weitershausen die Hessische Landgesellschaft um die Erschließung und Vermarktung der Grundstücke kümmern. "Die HLG hat bereits ihr Interesse daran bekundet", erklärte Kremer.

Mit Freude nahm der Ortsbeirat den einmütigen Beschluss der Stadtverordneten zur Kenntnis. "Endlich kann auch in Weitershausen wieder gebaut werden", so Ortsvorsteher Bernd Schmidt. Vor 30 Jahren seien hier die letzten Bauplätze vergeben worden.

Der Ortsbeirat plädiert dafür, dass die neuen Grundstücke nicht nach dem Windhundprinzip an Bauwillige vergeben werden. Dieses Verfahren hatten die Stadtverordneten für die Baugebiete "Oberer Haumbach" (Weidenhausen), "Niemczastraße/Am Hainpark" (Gladenbach) und "Lammerich" (Gladenbach und Erdhausen) festgelegt. Dabei gilt die Devise: Wer zuerst kommt, erhält den Zuschlag. Der Magistrat legt dazu einen Starttermin fest, wann die Bewerbungen für einen Bauplatz abgegeben werden können.

Über das Vergabeverfahren für Weitershausen werden die Stadtverordneten zu gegebener Zeit entscheiden. Erst einmal muss ein gültiger Bebauungsplan her.