Wem gehört die Schmuckschatulle von der Zollbuche?

Gladenbach/Bischoffen (red). Bereits Mitte März hat ein Spaziergänger in einem Waldstück in Nähe der Zollbuche an der Bundesstraße 255 eine dunkelfarbene Schatulle mit Modeschmuck entdeckt. Bei den Schmuckstücken handelt es sich um Form Ketten und Ringen.

"Das unter Blättern und Ästen versteckte Behältnis konnte bisher keiner Straftat und keinem Eigentümer zugeordnet werden", teilte die Polizei mit, die nach dem Besitzer sucht.

Zeugen, die Angaben zur Herkunft der Gegenstände machen können, melden sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter Telefon 0 64 21- 40 60.