Wenn es Streit in der Kirche gibt

Die erste Kammer des Kirchlichen Verfassungs- und Verwaltungsgerichts der hessen-nassauischen Kirche wird von Winfried Schneider geleitet. Er ist ehemaliger Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht in Wiesbaden. Als rechtskundige Beisitzer fungieren Michael Ermlich (Richter am Verwaltungsgericht Mainz), Michael Droege (Juraprofessor an der Uni Mainz) und Ralf Köbler (Präsident des Landgerichts Darmstadt). Pfarrerbeisitzer ist der ehemalige Gladenbacher Dekan Dieter Schwarz.