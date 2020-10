Wieder falsche Polizisten am Apparat

Symbolfoto: Andrey Popov/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH - Eine Zeit lang herrschte relative Ruhe, doch am Donnerstag gab es wieder Betrugsversuche am Telefon, wie das Polizeipräsidium Mittelhessen meldete. Diesmal kannten sich die anrufenden, angeblichen Polizeibeamten allerdings nicht besonders gut in der Polizeistruktur des Landkreises Marburg-Biedenkopf aus. Die Anrufer gaben sich als Kripobeamte des (dort nicht existierenden) "Kommissariats" in der Marktstraße in Gladenbach aus.

Die Anrufer versuchten es mit der typischen Story von der Festnahme einer Einbrecherbande und der andauernden Flucht eines Mittäters. Anschrift und Telefonnummer hätte man aus den sichergestellten Unterlagen. In den beiden bisher bekannten gewordenen Fällen am Donnerstag reagierten die Angerufenen richtig, sodass die Betrüger erfolglos blieben. Damit das weiterhin so bleibt hier nochmals Tipps und Hinweise der Polizei:

W Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen!

W Seien Sie wachsam, misstrauisch und besprechen sich mit einer Vertrauensperson, bevor Sie überhaupt an eine Abhebung von Bargeld oder Überweisung denken oder das daheim gelagerte Geld an Fremde aushändigen!

W Geben Sie niemals vertrauliche Informationen preis. Behörden und seriöse Unternehmen agieren nicht in dieser Form und fragen niemals am Telefon nach sensiblen Daten.

W Rufen Sie zurück - Verwenden Sie dabei aber niemals Rufnummern, die man Ihnen mitteilt oder die sie auf dem Display sehen (die könnten gefälscht sein), sondern immer nur die selbst herausgesuchten Telefonnummern. Wählen Sie bewusst neu! Benutzen Sie nicht die Rückruftaste!

W Wählen Sie die Notrufnummer 110 oder die Festnetznummer der zuständigen Polizei, die Sie im Telefonbuch oder über das Internet ermitteln können.

W Die Polizei ruft niemanden an, um über Festnahmen zu berichten oder um persönliche Lebensumstände zu erfragen oder um sich nach Wertgegenständen und deren Sicherung zu erkundigen. Die Polizei übernimmt auch nicht die Sicherung der Wertgegenstände.

"Wer die Masche der Betrüger kennt, kann sich davor schützen, Opfer zu werden", bekräftigt Martin Ahlich, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mittelhessen "Nur wer vorsichtig ist und ein gesundes Maß an Misstrauen walten lässt und erst einmal auflegt, der reagiert richtig."

Hinweise und Tipps zu den Vorgehensweisen und zum Schutz vor Betrügern am Telefon, wie beispielsweise zu den Betrugsphänomenen Anrufe falscher Polizeibeamter, Enkeltrick oder Schockanrufe finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de oder auf der Präventionsseite unter www.polizei.hessen.de/Prävention.