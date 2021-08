Windrad kontra Aussichtsturm: Bürgerprotest nimmt zu

Zum dritten Mal steht ein Pachtvertrag mit einem Windpark-Projektierer auf der Tagesordnung der Gladenbacher Stadtverordneten. Die ersten Beschlüsse waren hinfällig geworden, weil die Kommunalaufsicht des Kreises sie nach Einsprüchen mehrerer Bürger beanstandet hatte.

Am 5. November 2020 sprachen sich die Stadtverordneten mit 19:14 Stimmen dafür aus, ein städtisches Grundstück auf der Koppe an die Bürgerwind GmbH für den Bau eines Windrades zu verpachten. Aus Sicht der Aufsichtsbehörde lag allerdings ein Widerstreit der Interessen eines Magistratsmitglieds vor. Der Stadtrat hatte an den Beratungen teilgenommen, obwohl ein Familienangehöriger ein Grundstück in dem für den Windpark vorgesehenen Gebiet besitzt.

Am 29. März wiederholten die Stadtverordneten mit 20:17 Stimmen ihre Entscheidung zum Vertrag. Weil die Einladungsfrist für die Sitzung nicht eingehalten wurde, wird aber auch dieser Beschluss nicht rechtskräftig. Deshalb müssen die Politiker am 9. September erneut abstimmen.