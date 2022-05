Wird in der Bachgrundstraße gerast?

In der Bachgrundstraße in Sinkershausen wird nicht zu schnell gefahren. Das hat nun eine Messung der Stadt ergeben. Die Durchschnittsgeschwindigkeit liegt bei 51 km/h. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GLADENBACH-SINKERSHAUSEN - Für die Bachgrundstraße in Sinkershausen sind vorerst keine weiteren Maßnahmen nötig, um den fließenden Verkehr zu bremsen. Das ist das Ergebnis einer Verkehrsmessung, die Ordnungsamtsleiter Rüdiger Götze nun in der Ortsbeiratssitzung vorgestellt hat. Dabei sei ein verdecktes, für die Autofahrer nicht erkennbares Messgerät für einen Zeitraum von über einem Monat an der Ortsdurchfahrt angebracht worden, erläuterte Götze.

Insgesamt wurden in beide Fahrtrichtungen über 30 000 Fahrzeuge erfasst. Zwar betrage die maximal gefahrene Geschwindigkeit in diesem Zeitraum 92 km/h, teilte er weiter mit. Die Durchschnittsgeschwindigkeit aller Messungen liege jedoch bei Tempo 43.

Ortsbeirat fordert

einen Verkehrsspiegel

Selbst der rechtlich relevante Wert v85, der die mittlere Geschwindigkeit von 85 Prozent der erfassten Fahrzeuge betrachtet, liege mit 51 km/h noch absolut im Normbereich, sagte Götze.

Aus Sicht der Verkehrsbehörde bestehe damit kein Anlass für verkehrsberuhigende Maßnahmen.

Christiane Grosch wies jedoch darauf hin, dass die Situation an den Ortseingängen deutlich anders aussehe, als im Ort selbst. Dort werde nicht nur viel zu schnell in die Orte hineingefahren. Teilweise würden die Autos auch die Verkehrsinsel aus Richtung Gladenbach links umfahren, um nicht bremsen zu müssen. Götze versprach, hier die Möglichkeit einer "scharfen" Geschwindigkeitsmessung, also mit Bußgeldbescheiden, zu überprüfen.

Das Problem bei solchen Messungen sei, dass die Geräte erst ab einem bestimmten Abstand hinter dem Ortseingangsschild aufgestellt werden dürfen. Zum Beispiel am Ortseingang aus Richtung Diedenshausen könnte das problematisch werden.

Wobei es gerade dort wiederum einen weiteren Gefahrenpunkt gibt, auf den Liam Dubeau hinwies. In der engen Kurve komme es immer wieder zu gefährlichem Begegnungsverkehr - gerade, wenn größere Fahrtzeuge beteiligt sind. Eine entsprechende Beschilderung, die auf das Nadelöhr hinweist, wie sie sich

Dubeau wünscht, sei jedoch Sache des Kreises beziehungsweise von Hessen Mobil, erklärte Rüdiger Götze. Dennoch solle auch das als Anregung weitergegeben werden.

Ortsvorsteher Klaus Bartnik erneuerte zudem die Forderung des Ortsbeirats nach einem Verkehrsspiegel an der Einmündung der Naubrücke auf die Bachgrundstraße. Diese liege so ungünstig zwischen zwei Kurvenbereichen, dass es kaum möglich sei, beide Richtungen einzusehen. Ein Spiegel könne das Ausfahren aus der Naubrücke erleichtern und sicherer machen, sagte Bartnik.