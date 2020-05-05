Dienstag,
05.05.2020 - 11:13
1 min
Zieht Kita ins Neubaugebiet?
Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) hat in der Sitzung des Bauausschusses einen möglichen Neubau des evangelischen Kindergartens Weidenhausen ins Gespräch gebracht.
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