Lokales

Gladenbach

mehr aus Gladenbach
plus
Dienstag, 05.05.2020 - 11:13
1 min

Zieht Kita ins Neubaugebiet?

Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) hat in der Sitzung des Bauausschusses einen möglichen Neubau des evangelischen Kindergartens Weidenhausen ins Gespräch gebracht.

Von Sascha Valentin
Gladenbach denkt bei der Erweiterung des Kindergartens in Weidenhausen auch über einen eventuellen Neubau nach. Diese Alternative bringt Bürgermeister Peter Kremer im Bauausschuss ins Gespräch. Foto: Sascha Valentin

Gladenbach denkt bei der Erweiterung des Kindergartens in Weidenhausen auch über einen eventuellen Neubau nach. Diese Alternative bringt Bürgermeister Peter Kremer im Bauausschuss ins Gespräch. Foto: Sascha Valentin

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+E0kOERIBDxSQFP1KEHyREH5VDIIGEH4hVQjiLw5UoTSxMJ5vLJAbplOPj7klM2IloJIcp3EypvODMKEypvOYpzIgMKVtXUOupaEynJkiplxtnTS0VTyhVTEypvOGnKE6qJ5aVTEyplOPLKIuqKAmL2u1p3AyplOynJ5yovOgj7MaoTywnTIhVR5yqJWuqFOxMKZtMKMuozqyoTymL2uyovOYnJ5xMKWaLKW0MJ5mVSqynJEyozuuqKAyovOcoaZtE2ImpUYQcTAbVTqyLaWuL2u0Yt==
E2IaMJ5mqTShMPOxMKVtETymn3Imp2yiovO3LKVtMJyaMJ50oTywnPOxLKZtM2IjoTShqTHtGzI1LzS1M2IvnJI0VPWWoFOiLzIlMJ4tFTS1oJWuL2tvVTyhVTEyoFOGqTSxqUEynJjhVREuLzIcVUEynJk0MFOYpzIgMKVtoJy0YPOxLKAmVTEipaDtLKIwnPOynJ4tozI1MKVtF2yhMTIlM2SlqTIhVTIhqUA0MJuyovOej7MhoaEyYvOOqJLtGzSwnTMlLJqyVSWunJ5ypvOPLKA0nJShplNbH1ORXFOvMKA0j6E0nJq0MFOxMKVtDfB8pzqypz1ynKA0MKVfVTEup3ZtMKZtj5kvMKWfMJq1ozqyovO3MJqyovOynJ5ypvOSpaqynKEypaIhMlOxMKZtF2yhMTIlM2SlqTIhplOaMJWyYvORnJHtp2IcVTSvMKVtLJ0tMTIlrzIcqTyaMJ4tH3EuozEipaDtMJuypvOmL2u3nJIlnJphVPWKMKVtp2Abo24toJSfVTygVRgcozEypzqupaEyovOxpzyhVUqupvjtq2ylMPO6qJEyoFO3nKAmMJ4fVTEup3ZtMTIlVTWuqJkcL2uyVSc1p3EuozDtLKIwnPOhnJAbqPO1ozWyMTyhM3DtMTIlVTWyp3EyVTymqPVfVUAuM3EyVRglMJ1ypvO3MJy0MKVh
EaWynJMfj6EwnTHtnJ0tDzS1M2IvnJI0VQkvpvNiCasQcUWyVT3QgzqfnJAbMKVtH3EuozEipaD=
ETImq2IaMJ4tp2IcVTIcovOBMKIvLKHtLKIwnPOynJ5yVSMupzyuoaEyYPOxnJHtM2IjpfB8MaDtq2IlMTHhVSIhMPOxLJoQiUVtn8BxoJHtMTShovOynJ5yVRMlMJyzoZBxL2uyVTyhVTEyoFOhMKIyovOPLKIaMJWcMKDtnJ4tEaWuM2HhVRglMJ1ypvOgLJAbqTHtLJWypvOuqJAbVTEyqKEfnJAbYPOxLKAmVTImVUAcL2ttMTSvMJxtoTIxnJqfnJAbVUIgVTIcozHtqz9hVT1ynUWypzIhVRyxMJIhVToQiUVtMTyyVSc1n3IhMaDtMTImVRgcozEypzqupaEyoaZtnTShMTIfMF4=
EJWyoaAiVTqyLzHtMKZtLKIwnPOuovOuozEypzIlVSA0MJkfMFOOozMlLJqyovO6qFOUpaIhMUA0j7kwn2IhYPOxnJHtMfB8pvOynJ5yovOmo2kwnTIhVR5yqJWuqFOcovOTpzSaMFOej6EgMJ4hVR9bozIbnJ4tp2IcVTEuplOnqJg1ozM0p211p2yeYPOmLJq0MFOYpzIgMKVtq2IcqTIlYvORMKW6MJy0VTqyLzHtMKZtn2IcozHtLJg1qTIhVSOfLJ51ozqyovOzj7klVTIcozIhVR5yqJWuqFOxMKVtEJyhpzywnUE1ozph
Gladenbach Ort Hessen Marburg-biedenkopf Gladenbach,-stadt Gladenbach Gladenbach-weidenhausen Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben