Ziel: "Begegnungsräume schaffen"

GLADENBACH - "Mitreden, mitdenken, mitgestalten", nach diesem Motto funktionieren viele Awo-Quartiersprojekte landauf, landab. Seit diesem Jahr hat die Awo-Nordhessen auch ein Quartierbüro in Gladenbach. Nun übernimmt Andrea Dörr-Silvestri die Aufgabe der neuen Ansprechpartnerin vor Ort.

"Vorrangig möchte ich dazu beitragen, die Versorgungsstrukturen in Gladenbach zu erhalten und noch weiter auszubauen", beschreibt die diplomierte Sozialarbeiterin ihr Ziel. Dazu möchte sie alle lokalen Akteure und städtische Institutionen, die das gleiche Ziel haben, an einen Tisch bringen, um kontinuierliche Netzwerkarbeit zu gestalten. "Dabei soll es aber definitiv nicht nur bei dem Austausch bleiben", stellt sie in Aussicht. "Ziel und Aufgabe wird sein, gemeinsam aktiv Begegnungsräume zu schaffen", so Dörr-Silvestri, die selber mit ihrer Familie im Stadtteil Erdhausen wohnt. Ganz gleich, ob in einem Gladenbacher Stadtteil ein Nachbarschaftscafé fehlt, der Stadtpark schöner gestaltet werden soll, ob Gedächtnistraining, ein Spiel- und Vorlesenachmittag oder eine andere kulturelle Veranstaltung gewünscht wird. Die Awo freut sich auf viele Anregungen und Vorschläge für zukünftige Projekte.

Für die zukünftige Awo-Quartiersarbeit hofft Dörr-Silvestri auf rege Beteiligung der Bürger. Neben der Koordinierung der aktuellen und künftigen Angebote der Stadt Gladenbach, finden ab sofort dreimal wöchentlich Beratungsstunden statt, in denen für individuelle Sorgen Lösungswege gefunden werden. Diese sind montags und freitags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17 Uhr.

Coronabedingt kann der geplante Tag der offenen Tür nicht stattfinden. Um dennoch möglichst viele Gladenbacher aller Generationen am Aufbau des Quartiers zu beteiligen, lädt die neue Quartiersmanagerin dazu ein, eigene Wünsche und Vorstellungen eines noch "lebenswerteren und lebendigeren" Gladenbach telefonisch oder per E-Mail zu äußern.

Telefonisch ist das Quartierbüro zu erreichen unter der Nummer 01 51-74 11 99 77 und per E-Mail an die Adresse andrea.doerr-silvestri@awo-nordhessen.de.