Zukunftsforum gibt Tipss für plastikfreien Einkauf

GLADENBACH - Die Projektgruppe "Plastikfrei" des Zukunftsforums Gladenbach will bei den Menschen in der Stadt und den umliegenden Gemeinden ein Bewusstsein dafür schaffen, den Anteil an Plastik im Alltag zu reduzieren. Bei ihrer neuesten Aktion geht es um den anfallenden Verpackungsmüll beim Einkaufen.

"Leider gibt es ja in Gladenbach noch keinen Unverpacktladen, in dem man die gekauften Waren in mitgebrachten Behältern verstaut", sagt Edith Müller-Zimmermann vom Zukunftsforum.

Gruppe lässt

800 Einkaufsblöcke drucken

Deswegen müsse man zunächst noch versuchen, an die Einsicht der Menschen zu appellieren, dass gerade bei den Einkäufen jeder dafür sorgen kann, ein Stückchen plastikärmer zu leben. Dies soll mithilfe eines Einkaufsblocks funktionieren, von denen die Aktionsgruppe über 800 Stück hat drucken lassen, um sie in mehreren Lebensmittelläden und Metzgereien in der Umgebung zu verteilen, damit die Kunden sie sich dort kostenlos mitnehmen.

"Unsere Idee war es, dass die Kunden sich schon vor dem Einkauf Gedanken darüber machen, was sie benötigen und dann bewusst darauf achten, dass sie keine Plastikverpackungen kaufen", erklärt Stefanie Burk vom Zukunftsforum. Mit diesem Ansatz hat sich die Gruppe auch um eine Förderung des Landkreises und des Landes beworben und einen Zuschlag bekommen, der es ihr ermöglicht hat, die Einkaufsblöcke drucken zu lassen. Während auf der Vorderseite die eigene Einkaufsliste erstellt werden kann, enthält die Rückseite der Zettel verschiedene Tipps für einen nachhaltigen Einkauf. So wird etwa geraten, auf Plastikmüllbeutel zu verzichten und stattdessen die Mülltonnen mit alten Zeitungen auszulegen, die etwaige Flüssigkeitsrückstände im Abfall aufsaugen. Aber auch Seife statt Duschgel zu verwenden hilft dabei, das Plastik im Alltag zu reduzieren.

Lutz Schmidt vom "Gutkauf" Koch & Seitz in Gladenbach, der den Block ebenfalls verteilt, hält den Ansatz der Projektgruppe für richtig. "Gerade beim Einkaufen ist doch vieles Gewohnheitssache. Man nimmt, was man immer nimmt, ohne großartig darüber nachzudenken", betont er. Wenn die Menschen durch die Blöcke dazu aufgefordert werden, sich schon im Vorfeld eines Einkaufs Gedanken darüber zu machen, dann könne sich vielleicht etwas ändern. Neben Koch & Seitz liegen die nachhaltigen Einkaufsblöcke auch in beiden Rewe-Märkten in Gladenbach, bei den Metzgereien Schäfer & Simon, Seitz in Hartenrod, Schorge in Weidehausen und Heck in Mornshausen, im Neukauf Weidenhausen und im Weltladen in Gladenbach aus.