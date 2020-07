ZukunftsForum kämpft für weniger Plastik und mehr Blühflächen

"Nachhaltigkeit liegt uns am Herzen": So überschreibt das ZukunftsForum Gladenbach seine Arbeit. Es versteht sich als eine offene, parteipolitisch nicht gebundene Initiative von Bürgern aus Gladenbach und den umliegenden Kommunen, die sich mit Zukunftsthemen beschäftigt und Projekte entwickelt.

Das ZukunftsForum wird vom Ideenwettbewerb "Miteinander reden" der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Zum Organisationsteam gehören Marion Klein, Edith Müller-Zimmermann und Ralf Williges. "Wir könnten noch Mitstreiter gebrauchen und sind offen für neue, nachhaltige Themen. Wer sich einbringen möchte, kann sich gerne per E-Mail melden", sagt Marion Klein.

Neben den Aktionen der Projektgruppen "Plastikfrei" und "Radverkehr" bietet das ZukunftsForum weitere Veranstaltungen an. Dazu gehören die Klima-MahnwacheAußerdem beteiligt sich die Initiative am hessenweiten "Tag der Nachhaltigkeit" am 19. September.