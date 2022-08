130 Nachwuchskräfte beim Kreiskinderfeuerwehrtag in Marburg

Zum Auftakt des Kreiskinderfeuerwehrtags erklärt unter anderem Sylvia Jakobi, Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr Steffenberg, mit ihren Handpuppen Captain Hansen und Ricky spielerisch alles Wichtige rund um das Thema Feuerwehr. Foto: Beatrix Achinger

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CAPPEL - Spielen, Basteln und Toben: 130 kleine Brandschützer aus dem gesamten Landkreis haben sich auf Einladung der Stadtkinderfeuerwehr Marburg zum Kreiskinderfeuerwehrtag in Cappel getroffen.

Den Auftakt bestritten Captain Hansen und Ricky. Auf spielerische Art erklärten Feuerwehrleitern Carmen Werner und Sylvia Jakobi, Betreuerin der Kinderfeuerwehr "Löschzwerge" Steffenberg, mit den beiden Puppen alles Wichtige rund um das Thema Feuerwehr - zum Beispiel, wie man sich am besten vor einem Brand schützt, was im Ernstfall zu tun und welche Nummer anzurufen ist. Und dann trat der Nachwuchs selbst in Aktion: eigene Jutebeutel bedrucken, Dosenwerfen oder die Geschicklichkeit am heißen Draht beweisen. Alle haben sich frei bewegt, fuhren mit Bobbycars und kleinen Feuerwehrautos um Hindernisse herum.

Technisches Hilfswerk, Rotes Kreuz und Polizei vor Ort

Auch das Technische Hilfswerk, das Rote Kreuz und die Polizei waren beim Kreiskinderfeuerwehrtag dabei und erklärten ihre Einsatzfahrzeuge. Ein besonderer Höhepunkt waren für die Kinder Selfies mit den überlebensgroßen Maskottchen "Captain Firefighter" und "Hydro-Girl". Auch einige Erwachsene ließen sich mit ihnen ablichten.

Fotos Zum Auftakt des Kreiskinderfeuerwehrtags erklärt unter anderem Sylvia Jakobi, Betreuerin bei der Kinderfeuerwehr Steffenberg, mit ihren Handpuppen Captain Hansen und Ricky spielerisch alles Wichtige rund um das Thema Feuerwehr. Foto: Beatrix Achinger Mit ruhiger Hand möglichst nicht den "heißen Draht" zu berühren, gilt an diesem Aktionsstand beim Kreiskinderfeuerwehrtag in Cappel. Foto: Beatrix Achinger In lockerer Atmosphäre spielen die jungen Feuerwehrleute aus dem ganzen Landkreis, wie hier Yiheng von den Cappeler "Löschtigern", der mit seinem kleinen Einsatzfahrzeug Hindernisse umfährt. Foto: Beatrix Achinger David Weber vom THW Ortsverband Marburg erklärt den jungen Brandschützern auf dem Kreiskinderfeuerwehrtag alles rund um das Einsatzfahrzeug. Foto: Beatrix Achinger 4

Der Kreiskinderfeuerwehrtag sollte schon 2020 in Cappel stattfinden. Damals bestand dort die Kinderfeuerwehrgruppe "Löschtiger" zehn Jahre. Nun wurde coronabedingt eben zum zwölften Geburtstag gefeiert, berichtet die Stadt Marburg in einer Pressemitteilung.

"Wir haben auch ohne runden Geburtstag eine Menge Spaß", sagte Stadtkinderfeuerwehrwartin Nadine Lemke. Auch Claudia Rink, Schriftführerin im Kreisfeuerwehrverband, zeigte sich mit dem Tag sehr zufrieden. Im Jahr 2018 habe sie den ersten Kreiskinderfeuerwehrtag in Hartenrod aus der Taufe gehoben, "seit der Zeit haben sich immer mehr Kinderfeuerwehren im Landkreis gegründet. Man merkt den Kindern richtig an, dass der Tag wieder ein Erfolg ist."

Zum Kreiskinderfeuerwehrtag hatten viele der anrückenden Kinderfeuerwehren einen Aktionsstand im Gepäck. Insgesamt waren rund die Hälfte der Kinderfeuerwehren aus dem ganzen Landkreis mit dabei.

"Wir hatten einen tollen 'Markt der Möglichkeiten' mit einer Menge Spaß und Überraschungen", berichtet die Leiterin der Feuerwehr Marburg, Carmen Werner.