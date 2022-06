19-jährige Herbornerin beweist Zivilcourage

Ausgezeichnet: Polizeipräsident Bernd Paul (l.) und Manfred Kaletsch, Abteilungsleiter Einsatz, ehren Sevim Somak. Foto: Felix Leyendecker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN/GIESSEN - Für Sevim Somak sind die Ereignisse vom 11. September 2021 immer noch nicht nachvollziehbar. Die heute 19-jährige war kurz nach Ladenschluss auf dem Parkplatz des Herkules-Baumarkts in Herborn und erlebte dort einen Streit zwischen zwei Personen, der schnell handgreiflich wurde.

"Klar wusste ich am Anfang nicht, was passiert, aber als ich dann nähergetreten bin und dann gesehen habe, dass der Mann die Frau schlägt, hatte ich schon Angst gehabt", sagt die 19-Jährige. Die Frau habe zu schreien begonnen, Somak reagierte gedankenschnell und ging zwischen das streitende Paar.

Für das Polizeipräsidium Mittelhessen sind Fälle wie der von Sevim Somak ehrungswürdig. Die Bürgerehrung des Polizeipräsidiums Mittelhessen stand in diesem Jahr nach corona-bedingter Pause wieder an. Polizeipräsident Bernd Paul freute sich bei der Ehrung der couragierten Bürger: "Das ist heute ein schöner Termin. Wir haben auch viele Themen, die nicht so schön sind, aber wenn man Bürger ehren kann, die sich engagiert haben, dann ist das ein schöner Anlass."

Verknüpfte Artikel

Über 40 000 Straftaten geschehen jedes Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen mit seinen 2100 Beschäftigten, die für über eine Million Bürger zuständig sind. "Das stemmen wir mit unserer Mannschaft, aber: Was wäre die Polizei ohne die Bürger? Sie geben uns Hinweise und es ist wichtig, dass wir bei den Bürgern ein hohes Ansehen haben", schilderte Paul. Die Geehrten seien aus Sicht des Polizeipräsidenten Vorbilder. "Sie sind für mich vorbildlich, weil Sie sich eingesetzt haben."

"Ich habe selbst einen kleinen Bruder, und ich habe den ganzen Mut zusammengenommen und alles nur für das Kind getan." Sevim Somak, Geehrte

So wie es auch Sevim Somak im September des vergangenen Jahres tat, denn neben dem streitenden Paar saß ein Kleinkind und weinte. Grund genug für die junge Frau, um in die Situation couragiert einzugreifen. "Ich habe selbst einen kleinen Bruder und ich habe den ganzen Mut zusammengenommen und alles nur für das Kind getan. Ich bin dazwischengegangen und habe zu dem Mann gesagt: Was denken Sie sich, dass Sie sich neben einem kleinen Kind prügeln?", erzählt sie.

Die geehrten Bürger vor dem Pavillon des Polizeipräsidiums Mittelhessens. (Foto: Felix Leyendecker)

Danach hatte sie das Kind genommen und beruhigt, doch das Opfer habe ihr dann das Kleinkind entrissen. "Ich habe die Spielzeuge vom Boden aufgeräumt und habe sie ihr gegeben. Ich habe nicht mitbekommen, wie die Frau weggegangen ist, aber der Mann saß da noch auf der Bank. Die Frau hatte mich vorher angefleht, dass ich die Polizei rufen soll, und dann war sie weg", erzählte die 19-Jährige.

Sie tat das, was in diesem Moment notwendig war, wie sie selbst sagte. "Dann bin ich weiter weggegangen und habe die Polizei gerufen und stand dann da, weil ich warten sollte. Da habe ich eine Freundin angerufen, weil ich Angst hatte. Ich habe zu ihr gesagt: Wenn jetzt etwas passiert, dann bist du am Telefon. Du weißt, wo ich bin, und dann weißt du Bescheid", schilderte sie ihre Vorsichtsmaßnahmen. Diese erwiesen sich kurze Zeit später als berechtigt, denn der Täter kam auf sie zu.

"Ich habe mit meiner Freundin telefoniert, und dann ist der Mann gekommen und hat auf das Handy geschaut und es durchsucht. Er fragte: ,Mit wem telefonierst du denn?' Dann habe ich eine Notlüge erfunden und gesagt: ,Das ist meine Tante, die hat Geburtstag und ich gratuliere ihr.' Der Mann hat das akzeptiert und hat mich weiter im Auge behalten", erzählt sie. Kurze Zeit später sei bereits die Polizei eingetroffen.

Gefragt, ob keine anderen Personen auf dem Parkplatz gewesen seien, verneinte Somak. "Ich war ganz alleine in dem Moment. Es war dunkel, im September geht das ja recht schnell. Wie gesagt: Es war alles nur für das Kind und die Frau. So, wie der Mann auf die Frau eingeschlagen hat, das ging halt gar nicht." Wie sich später herausstellte, hatte der 40-jährige Täter einen Atemalkoholwert von 2,3 Promille und war ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen.

Neben Sevim Somak wurden im Rahmen der Bürgerehrung noch zwei Paare aus Marburg ausgezeichnet, die jeweils einen Wohnungseinbruchsdiebstahl entweder vereiteln oder detailliert melden konnten. Zwei Schülerinnen aus Niddatal konnten während des corona-bedingten Homeschoolings in aller Ruhe den Beamten telefonisch schildern, wie zwei als Schlüsseldienst getarnte Einbrecher ein Haus ausrauben wollten. Die Tochter einer älteren Dame in Butzbach hielt über sieben Stunden einen Enkeltrickbetrüger in der Telefonleitung und sorgte durch ihr Eingreifen dafür, dass der Täter geschnappt werden konnte.

Zwei 15-jährige Gießener verfolgten eine Ladendiebin von der Galerie Neustädter Tor über den Weihnachtsmarkt hinweg bis zu einer Häuserreihe, wo beide das Diebesgut dann sicherstellten und die Polizei informierten.

Lesen Sie auch: Verfolgungsjagd und Unfall: Herborner steckt hinter beidem

Paul nutzte die Möglichkeit, noch einmal die Werbetrommel für eine Karriere bei der hessischen Polizei zu rühren. Nicht nur für die beiden 15-Jährigen aus Gießen war das Angebot interessant. Sevim Somak erzählte im Gespräch mit Polizeipräsident Paul, dass sie eine Karriere bei der Polizei anstrebe. "Die richtigen Voraussetzungen dafür haben Sie unter Beweis stellen können. Wenn Sie sich so einsetzen, dann sind Sie für uns natürlich interessant", sagte Paul.