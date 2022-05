200 Ehrenamtliche fragen 27 000 Bürger

Vanessa Sacks (l.) und Sven Schaub koordinieren in der Kreisverwaltung den Zensus 2022. Rund 27000 Personen sollen dabei im Landkreis Marburg-Biedenkopf ab Mitte Mai befragt werden. 200 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte sind dafür im Einsatz. Foto: Landkreis Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Wie viele Menschen leben in Deutschland und wie wohnen und arbeiten sie? Diese Fragen soll die Zensus-Befragung ab Mitte Mai beantworten. Dazu werden 200 ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte rund 27 000 Personen an 6220 Adressen im Landkreis Marburg-Biedenkopf befragen. Die Erhebung im Kreis wird von Vanessa Sacks und Sven Schaub, Mitarbeiter der Kreisverwaltung, koordiniert. Der Kreis erläutert in einer Pressemitteilung die Hintergründe.

Seit Oktober arbeiten die beiden an der Vorbereitung. "Datenschutz wird bei der Zensus-Befragung großgeschrieben. Die Daten werden nur für diese Statistik verwendet", erläutert Schaub. Nach einer Schulung erhielten beide die zu befragenden Adressen im Landkreis Marburg-Biedenkopf über die Software des Statistischen Bundesamtes.

In Zusammenarbeit mit den Kommunen haben die Zensus-Beauftragten die 200 ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten angeworben. Diese werden ab Mitte Mai die Bürger befragen. Um die Wege für sie möglichst kurz zu halten, haben Sacks und Schaub die Zählbezirke entsprechend aufgeteilt.

ZENSUS 2022 Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und WohnungszahlenUm verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. Damit der Zensus repräsentativ ist, sind die ausgewählten Personen laut dem Zensusgesetz 2022 zur Auskunft verpflichtet

Die Erhebungsbeauftragten werden sich bei den ausgewählten Haushalten für die Befragung ankündigen. "In fünf bis zehn Minuten sollte die erste Befragung mit neun Fragen zur Person und zum Wohnort erledigt sein", so Schaub. Manche erhalten dann einen weiterführenden Fragebogen, den sie dann online beantworten können.

Nach der ersten Erhebung werden alle Daten digitalisiert und in die Software des Statistischen Bundesamtes eingepflegt.

Die ehrenamtlichen Erhebungsbeauftragten können sich bei der Befragung ausweisen. Wer Zweifel hat, kann sich bei der zuständigen Polizeidienststelle melden. Dort sind die Erhebungsbeauftragten namentlich hinterlegt.