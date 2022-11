25-Jähriger aus Stadtallendorf noch immer vermisst

Ein Polizeiauto. (© dpa)

Stadtallendorf - Seit Montag, 7. November, wird der 25-jährige Fabian H. aus Stadtallendorf vermisst. Fabian kann sich laut Polizeiangaben möglicherweise nicht orientieren und benötigt dringend ärztliche Hilfe.

Bisherige Hinweise haben nicht zum Vermissten geführt

Sämtliche bisherigen Ermittlungen und Suchmaßnahmen seien bislang erfolglos geblieben. Angehörige hätten ihn zuletzt in der Straße Bahndamm gesehen. Nach den ersten Veröffentlichungen der Suche gab es laut Polizei Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt im Röntgenweg. Allerdings hätten auch die dortigen Suchmaßnahmen nicht zum Vermissten geführt. Auch in Marburg, wo sich der Gesuchte in der Vergangenheit hin und wieder aufgehalten haben soll, sei er bislang nicht aufgefallen. Der Vermisste sei ohne sein Handy unterwegs und weitere, noch nicht überprüfte, beliebte Aufenthaltsorte und Kontaktpersonen seien nicht bekannt.

Wo ist Fabian H.? Der Vermisste trägt inzwischen eine Glatze. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428-93050, oder jede andere Polizeidienststelle. (© Polizeipräsidium Mittelhessen) Fabian H. ist männlich, hat eine Glatze, ist ist 1,73 Meter groß, von kräftiger bis dicklicher Statur und hat eine altersgemäße Erscheinung. Bekleidet ist er vermutlich mit einer schwarzen Jogginghose und einem weinroten Pulli mit der Aufschrift „Camp David". Es könne jedoch sein, dass er die Kleidung inzwischen gewechselt hat.

Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf (06428/93050) oder jede andere Polizeidienststelle.