28-Jährige in Stadtallendorf getötet - Ehemann stellt sich

Nach dem Tod einer 28-Jährigen in Stadtallendorf ermittelt die Marburger Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. (© Marijan Murat/dpa/ZB)

Stadtallendorf - In der Nacht zum Sonntag, 30. Oktober, ist eine 28 Jahre alte Frau auf der Theodor-Heuss-Straße in Stadtallendorf gestorben. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Marburg ermitteln wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der beschuldigte 34 Jahre alte Ehemann des Opfers hatte sich gegen 3.30 Uhr bei der Polizei gestellt und ist vorläufig festgenommen.

Weitere Informationen zum tatsächlichen Ablauf in der Nacht oder zu den Hintergründen des Geschehens sind zu diesem frühen Zeitpunkt und aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht möglich, heißt es.

Die Ermittler suchen dringend nach etwaigen Zeugen. Wer in der Nacht zum Sonntag, gegen 3.30 Uhr, in der Theodor-Heuss-Straße etwas gesehen oder gehört hat, wird dringend gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Marburg unter der Telefonnummer (06421) 406 0 zu melden.