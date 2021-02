32 Jahre alter Mann aus Marburg wird vermisst

Das Heck eines Polizeiautos. (Symbolfoto: dpa)

MARBURG - Der 32 Jahre alten Lucas Colin Benjamin Wörner wird vermisst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, benötigt der Vermisste dringend Medikamente und ist möglicherweise orientierungslos.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten fuhr er am 18. Februar gegen 11 Uhr mit dem Zug von Frankfurt nach Marburg. Spuren in seiner Wohnung in der Bahnhofstraße deuten darauf hin, dass er dort auch angekommen ist. Die Durchsuchung der Wohnung und des Hauses nach dem Mann verlief ebenso erfolglos, wie die bisherigen weiteren Ermittlungen und der Einsatz eines sogenannten Mantrailers.

Lucas Wörner ist zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und von normaler, unauffälliger Statur. Er hat kurze braune Haare und trägt einen Oberlippen- und Kinnbart. Am Donnerstag war er laut Polizei bekleidet mit einer schwarzen Jeans, roten Socken, roten Laufschuhen, gelbem T-Shirt, einem kurzärmeligem Hawaiihemd und dunkelblauer, wattierter Steppjacke mit Kapuze.

Hinweise nimmt die Polizei Marburg unter Telefon 06421-4060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.