4800 demonstrieren in Mittelhessen gegen Corona-Maßnahmen

Am Herborner Schießplatz formierte sich am Montagabend eine Demonstration. Foto: Katrin Weber

MITTELHESSEN - Rund 4800 Menschen haben am Montagabend in Mittelhessen gegen Corona-Maßnahmen demonstriert. Laut Polizei verteilten sich die Teilnehmer auf über 25 Veranstaltungen in den fünf Landkreisen Gießen, Wetterau, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Limburg-Weilburg. An den Gegen-Veranstaltungen nahmen 700 Personen teil.

Die Polizei stellte bei über 20 Personen die Identität fest. Weitere Maßnahmen, wie unter anderem die Einleitung von Ordnungswidrigkeitsverfahren, würden aktuell noch ausgewertet.

Lahn-Dill-Kreis

Angemeldete Versammlungen fanden in Solms, Herborn und Wetzlar statt. Eine Veranstaltung gab es in Haiger. Insgesamt zählte die Polizei dort zusammen 1.250 Personen.

Landkreis Marburg-Biedenkopf

Eine angemeldete Versammlung gab es in Biedenkopf. Demonstriert wurde auch in Biedenkopf, Gladenbach und Marburg. In Gladenbach nahmen Polizisten einen offenbar der Szene der Reichsbürger zugehörigen 45-jährigen Mann aus dem Landkreis Marburg Biedenkopf fest. Gegen ihn lag ein Haftbefehl vor. Insgesamt nahmen rund 1.250 Personen an den Veranstaltungen teil.

Limburg-Weilburg

Im Landkreis Limburg-Weilburg fanden Veranstaltungen in Limburg mit 410 Teilnehmenden, in Weilburg mit 82 Personen und in Bad Camberg mit 70 Personen statt. Die überwiegende Zahl der genannten Veranstaltungen verlief ohne besondere Vorkommnisse. In Limburg blockierte eine Menschenkette aus Versammlungsteilnehmenden kurzzeitig den Verkehr im Bereich der Schiede. Die Polizei stellte zudem mehrere Auflagenverstöße fest und nahm entsprechende Personalienfeststellungen zur Ahndung der Verstöße vor. Weiterhin wurden Platzverweise erteilt. In Bad Camberg wurde gegen einen Versammlungsteilnehmer, der einen Davidstern trug, eine Strafanzeige gefertigt.

Landkreis Gießen

Zu angemeldeten Versammlungen kam es in Gießen, Pohlheim, Grünberg, Allendorf-Lumda und Fernwald. Darüber hinaus fanden auch in Allendorf/Lda., Kleinlinden, Fernwald, Grünberg und Hungen Veranstaltungen statt. Insgesamt zählte die Polizei rund 1.000 Personen im Landkreis Gießen.

Wetteraukreis

Versammlungen fanden in Altenstadt, Bad Vilbel und Friedberg statt. Eine Veranstaltung gab es in Altenstadt, Bad Nauheim, Bad Vilbel, Butzbach, Friedberg, Karben, Nidda, Ortenberg, Wölfersheim. In Butzbach führten Teilnehmer einer Aktion ein Pferd mit. Insgesamt zählte die Polizei etwa 1.450 Personen im Wetteraukreis.