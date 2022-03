83 Prozent der Firmen an Lahn und Dill vom Krieg betroffen

Die steigenden Strom- und Gaspreise, aber auch die Kosten für Rostoffe im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine machen den Betrieben an Lahn und Dill zu schaffen. 70 Prozent der Unternehmen wollen die Preissteigerungen an ihre Kunden weitergeben. Symbolfoto: Federico Gambarini/dpa