850 Jahre im Einsatz für das Lebenshilfewerk

Mit Urkunden und einem Geschenk werden die Jubilare in Marburg geehrt. Foto: Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf

MARBURG-BIEDENKOPF - Das Lebenshilfewerk Marburg-Biedenkopf hat seine Jubilare im Technologie- und Tagungszentrum Marburg geehrt. Sie konnten auf insgesamt 850 Jahre Erfahrung, Arbeit, Fleiß, Weitergabe von Wissen und Treue zum Unternehmen zurückblicken.

Alle Jubilare - ob Angestellte oder Mitarbeiter in den Werkstätten - haben über Jahrzehnte zum Erfolg des Lebenshilfewerks beigetragen und die Teams und die Gruppen mit ihrer Persönlichkeit und ihren Fachkenntnissen bereichert.

Im Anschluss an einen kurzen Film über die Arbeit in den Werkstätten begrüßte Vorstand Roland Wagner die Jubilare und ihre Gäste auch im Namen seines Vorstandskollegen Horst Viehl. Rückblickend auf die Geschichte der Einrichtungen betonte Wagner, dass der Erfolg des Lebenshilfewerks maßgeblich durch die Einsatzbereitschaft und die Erfahrung aller Beschäftigten bedingt sei. Eine langjährige Zugehörigkeit erfordere nicht nur Ausdauer und Flexibilität, sondern bedeute auch, in einem guten Miteinander zu leben. Auch Bernd Schmidt, der in seiner Funktion als Verwaltungsratsvorsitzender am Vortag für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt wurde, lobte das hohe Engagement aller.