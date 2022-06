A49-Baustelle: Einbruch und Sachbeschädigungen im Betonwerk

Die Bauarbeiten der umstrittenen A49 laufen auf Hochtouren, das Bild zeigt eine der Baustellen. Symbolfoto: dpa

STADTALLENDORF - An einer Baustelle zur Erweiterung der A 49 bei Stadtallendorf ist am Pfingstwochenende eingebrochen worden, der beziehungsweise die bislang unbekannten Täter verursachten dabei einen hohen Sachschaden. Diebstahl von Computerfestplatten und Fahrzeugschlüsseln sowie Sachbeschädigungen an mehreren Baustellenfahrzeugen und elektrischen Anlagen: So die bisherige Bilanz der Polizei nach dem Einbruch in das Betonwerk und in einen dort stehenden Bürocontainer. Die Tatzeit liegt laut Polizei zwischen Pfingstsamstag (18 Uhr) und Pfingstmontag (13 Uhr).

Nach ersten Ermittlungen, so die Polizei weiter, näherten sich der oder die Täter von der zur Baustelle der Autobahn 49 gelegenen Seite dem Gelände des eigens für dieses Projekt errichteten Betonwerks in der Niederrheinischen Straße. Dort kletterten sie über einen Zaun. Auf dem Gelände drangen sie in den Bürocontainer ein, stahlen Computer sowie Computerzubehör und durchtrennten elektrische Verbindungen zu Bildschirmen und einem Steuerungspult. Außerdem nahmen sie sämtliche gefundenen Fahrzeugschlüssel der Baustellenfahrzeuge mit.

An insgesamt acht Baufahrzeuge, in diesem Fall Betonmischer und Radlader, wurden laut Polizei zudem Kraftstofftanks aufgebohrt und Hydraulik- und Elektroleitungen durchgeschnitten. Außerdem brachen der oder die Täter einen Sicherungskasten auf, stahlen oder zerstörten die Sicherungen und kappten auch hier sämtliche Leitungen.

Nach ersten schätzungen liege der Sachschaden, so die Polizei, im sechsstelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Marburg bittet um Hinweise unter 06421-4060.